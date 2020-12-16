В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине повторно заболели COVID-19

12% – медицинские работники.

По состоянию на середину декабря в Украине у 2161 человек повторно подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Из них 12% — 250 человек — медицинские работники.

В ЦОЗ пишут, что по данным некоторых исследований, у большинства людей после перенесенного коронавируса вырабатываются антитела, однако их уровень может быть разным.

Так, у пациентов с тяжелой формой заболевания — уровни антител выше, а у тех, у кого был легкое или бессимптомное течение заболевания, — ниже.

В ЦОЗ рассказали, что в Украине не проводились исследования, которые подтвердили, что вирусы первого и "повторного" заболевания генетически отличаются. Исследование могло бы показать, есть ли случай заражения действительно повторными или это длительная инфекция.

Также Центр общественного здоровья объяснил, возможно ли повторное заражение в случае мутации коронавируса.

"Пока вирус SARS-CoV-2 потерпел очень незначительные мутации и его изменения пока не сказываются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин", — сказано в сообщении.

Отметим, в октябре исследователи сообщили, что пожилая женщина в Нидерландах умерла после второго заражения COVID-19. Это был первый случай смерти от повторного заражения коронавирусом.

Напомним, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство населения все еще остается чувствительным к коронавирусу. Также, на сегодняшний день все еще нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.