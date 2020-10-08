В ВОЗ считают, что коронавирус распространяют 10-20% больных

Не все больные COVID-19 передают инфекцию кому-то еще. Об этом сказала технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария ван Керкхове в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в Twitter.

"Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений", – заявила она. то означает, что распространение коронавируса осуществляется очагами. Поэтому так опасно находиться в замкнутом помещении с большим количеством людей.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе этой же сессии заявил, что большинство населения все еще остается чувствительным к коронавирусу. Также, на сегодняшний день все еще нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.

"Принципом дисбаланса", "правилом 20/80" или "законом Парето" называют закономерность, которую эмпирически вывел итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето. В самом общем виде она гласит, что 80% результатов достигается за счет приложения 20% усилий и наоборот. Подобный дисбаланс наблюдается во всей живой природе и системах. Поэтому можно говорить, что 20% факторов обеспечивают 80% результата. Например: 20% преступников совершают 80% преступлений; 20% водителей виновны в 80% дорожно-транспортных происшествий и т.п.

Напомним, недавно Керкхове заявила, что ВОЗ не рассматривает новый тип коронавируса как сезонный.