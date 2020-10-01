ВОЗ не рассматривает COVID-19 как сезонное заболевание

Пока коронавирус активен во всех условиях, климате и регионах.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что организация не рассматривает новый тип коронавируса как сезонный. Об этом она сказала в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Керкхове пояснила, что термин сезонность употребляется, когда фиксируется рост числа заболевших в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. "Мы еще не видим сезонности в вирусе SARS-CoV-2. Он циркулирует во всех условиях, климате и регионах", – сказала она.

Впервые о внесезонности нового коронавируса представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила в июле. Люди рассматривают новую пандемию через призму заболеваемости гриппом и поэтому думают, что коронавирус будет распространяться в виде волн. "Несмотря на то что это респираторный вирус, а респираторные вирусы раньше демонстрировали распространение в виде сезонных волн, конкретно этот ведет себя по-другому", – сказала Харрис. "Времена года, судя по всему, мало влияют на передачу этого вируса", – отметила она.

По утверждению Харрис, будет лишь одна большая волна COVID-19.

Напомним, на утро 1 октября в мире зафиксировали 34 миллиона 159 тысяч и 60 заражений коронавирусом c начала пандемии. За минувшие сутки выявили 313 858 новых случаев.

За сутки 30 октября в Украине заболели коронавирусом 4 069 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее – 4 027).