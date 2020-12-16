Минздрав предложил начислять зарплату медикам по примеру прокуратуры

Если вопрос с зарплатой не решится, Украина может остаться без врачей

Верховная Рада Украины не учла предложения Минздрава по финансированию медицины и не стала удваивать расходы на нее, сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов.

Он заявил, что денег, заложенных в бюджет на 2021 год, недостаточно для сферы здравоохранения, которая остается без минимально необходимого обеспечения.

"Да, мы видим увеличение в абсолютных цифрах финансирования медицины, но увеличение – это не означает минимально достаточное для функционирования нашей системы охраны здоровья", – пояснил министр.

Степанов пообещал в ближайшее время детально рассказать, что именно будет входить в тариф медицинских услуг, которые профинансирует государство:

"Я точно могу вам сказать, что мы будем честно об этом говорить. Те возможности, которые дали министерству здравоохранения с точки зрения финансирования медицины, те цифры, которые заложены соответственно в бюджете на следующий 2021 год".

Проблему зарплаты украинских врачей глава Минздрава назвал главной.

"Если мы не решим этот вопрос, мы просто можем остаться без наших врачей и без нашего медперсонала. Мы можем сколько угодно увеличивать количество койко-мест, но если возле этого койко-места не будет специалиста, оно никому не нужно", – подчеркнул он.

На прошлой неделе в ведомстве подготовили законопроект, который устанавливает минимальную заработную плату медицинских работников по примеру работников прокуратуры.

"Эта практика существует в нашей стране. Например, в Законе "Про прокуратуру" четко определено, какая минимальная заработная плата должна быть у сотрудников прокуратуры. И она привязана к прожиточному минимуму", – объяснил Степанов.

[ + – ] Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Накануне Рада проголосовала за финансирование медицины на уровне 159 млрд гривен. В Минздраве требовали увеличить сумму до 296 млрд.

Тем временем украинские врачи объявили флешмоб #врятуйлікаря. Они записывают видео, в которых рассказывают о своих мизерных зарплатах и огромной нагрузке. Если депутаты не решат вопрос с повышением зарплат, медики пригрозили национальной забастовкой.