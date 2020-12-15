"Денег не хватает даже на еду": украинские врачи запустили флешмоб #врятуйлікаря

Медики готовы объявить забастовку, если их не услышат.

Врачи из разных уголков Украины, уставшие от мизерных зарплат, запустили национальный флешмоб #врятуйлікаря.

В соцсетях они записывают видео для СМИ, в которых рассказывают о том, как вынуждены выживать на те деньги, которые им платит государство, и призывают власти выполнить обещания относительно повышения зарплат. В противном случае медики угрожают национальной забастовкой.

По словам врачей, денег иногда не хватает даже на еду. Многие вынуждены искать подработки, что особенно сложно с учетом их загрузки в больницах во время пандемии коронавируса.

"Мой должностной оклад – 5 385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться за будущее нашей страны, за то, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам", – говорит врач детской противотуберкулезной больницы с 16-летним стажем Владимир Кудимов.

Антон Проноза 13 лет работает в Национальной детской специализированной больнице Охматдет врачом-ортопедом-травматологом. У него есть пожилые родители и сестра. Его зарплата – 5 385 гривен. На такие деньги невозможно нормально жить, учиться, повышать свою квалификацию, создавать семью, воспитывать детей.

"Справедливо ли медработникам за их сложную квалифицированную работу платить такие мизерные зарплаты, из которых они потом будут получать такие же мизерные пенсии?", – интересуется он.

"Если общество не встанет на защиту медиков, то скоро украинцев спасать будет некому. Одними аплодисментами свои семьи медики прокормить не смогут. Сегодня врач в стационаре получает после отчислений всех налогов 6000 грн, а медицинские сестры — 4500 грн. Поэтому в отечественной медицинской отрасли никто не хочет работать. Уважение к медикам должно начинаться с достойной заработной платы", – заявил руководитель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

За время пандемии только в столице коронавирусом заболели свыше трех тысяч медработников. Практически все инфицировались во время исполнения своих обязанностей – на работе.

30 ноября в Киеве с коронавирусом госпитализировали ведущую инфекционистку страны, заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольгу Голубовскую.