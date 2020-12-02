За время пандемии в Киеве заразились ковидом более 3000 медиков, – Кличко (видео)

Врачи инфицируются преимущественно на работе.

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга в среду, 2 декабря, сообщил, что за время пандемии в столице короанвирусом заболели 3072 медицинских работника, шесть из которых умерли.

"Всего за время пандемии в столице заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли от коронавируса. в стационарах сегодня лечатся 59 медиков. Выздоровели 2587", – сообщил Кличко.

Он добавил, что в основном медицинские работники инфицируются во время исполнения своих обязанностей – на работе.

"Инфицируются они преимущественно на работе. Потому медики сегодня – на передовой в борьбе с вирусом, они спасают жизнь и здоровье людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, все больше, – сказал Кличко.

По его словам, в столице также есть случаи и повторного заболевания COVID-19 среди медработников: "Несколько медиков подхватили вирус во второй раз".

"Я призываю всех: когда не соблюдаете правила, когда пренебрегаете своим здоровьем, – надо думать и о том, будет ли кому вас спасать и лечить. Давайте сознательно относиться к ситуации!" – призвал киевлян мэр столицы.

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Напомним, 30 ноября в Киеве с короновирусом госпитализировали ведущую инфекционистку страны, заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольгу Голубовскую.

Советник мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что при сохранении нынешних темпов заражаемости коронавирусом в Киеве свободные койко-места в больницах столицы скоро закончатся.