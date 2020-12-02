Места в больницах Киева быстро заканчиваются, – советник Кличко

Сейчас в столичных больницах на лечении находятся 2 490 пациентов с COVID-19.

Советник мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что при сохранении нынешних темпов заражаемости коронавирусом в Киеве свободные койко-места в больницах скоро закончатся. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на данный момент на лечении находятся 2 490 пациентов с COVID-19, заполняемость больниц составляет 53%.

"Но в последнюю неделю мы фиксируем 1 700+ новых больных, и больше случаев сложных. Подготовка больниц проходит более быстрыми темпами, чем было ранее. Но нужно понимать, что при таком количестве больных действительно койко-места будут быстро заканчиваться", – говорит он.

Бондаренко говорит, что больные с неподтвержденным диагнозом не сразу попадают в отделения.

"Людей с подтвержденным диагнозом везут непосредственно в отделения, где лежат больные COVID. Если у человека нет подтвержденного случая, теста, его сначала доставляют в больницу для людей с подозрением, и только после подтверждения его можно перевезти в инфекционное отделение с COVID, это не одна больница", — сказал Бондаренко.

Напомним, 16 ноября от коронавируса умерла доцент университета "Житомирская политехника" Ольга Грабар. Накануне она на своей странице в Facebook обращалась к мэру города Сергею Сухомлину с информацией о том, что в городской больнице №1 недостаточно кислорода для больных коронавирусом.