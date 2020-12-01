В Киеве с короновирусом госпитализировали ведущую инфекционистку страны (видео)

Состояние Ольги Голубовской оценивают как средней тяжести.

Ковид не обошел стороной ведущую инфекционистку Украины, заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольгу Голубовскую.

По информации ТСН, накануне вечером ее доставили в одну из частных клиник столицы. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

Профессор Голубовская консультировала больных в Александровской больнице в Киеве, а также ездила в другие столичные больницы и в регионы.

В последние дни она неоднократно заявляла о необходимости введения полного локдауна.

"Я за полный локдаун, конечно, потому что эти полумеры ни к чему не приводят", – сказала Голубовская.

По ее словам, в противодействии инфекционным заболеваниям ничего не изменилось со средних веков.

"Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики – это только разобщение, максимальное прерывание передачи популяции от человека к человеку. Это только надо прервать эту цепочку", – заявила врач.

Она подчеркнула, что Украина "находится в интенсивной передачи инфекции" и такая тенденция сохранится в декабре-январе.

"У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, более молодых людей – до 60 лет. Это страшно", – сказала Голубовская, добавив, что сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированные.

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Напомним, по состоянию на утро 1 декабря ноября в Украине зафиксировано 12 498 новых случаев COVID-19.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.