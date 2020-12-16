Сколько стоит оливье: Институт аграрной экономики посчитал стоимость новогоднего стола

Институт подсчитал среднюю стоимость новогоднего меню исходя из традиционных блюд для среднестатистической украинской семьи.

В среднем для семьи из 4 человек понадобится 1706 гривен для новогоднего стола, сообщается в пресс-службе института аграрной экономики.

Подсчет происходил из расчета того, что на праздничном столе будут: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские продукты, напитки и другое.

Так, средняя стоимость 3 кг салата "Оливье" составит 159,37 гривны. Это на 13,8% больше, чем его стоимость в прошлом году. Самым дорогим ингредиентом является колбаса – 70 гривен за 0,5 кг.

Без изменений останется стоимость салата "Сельди под шубой" – 120,37 гривен за полтора килограмма. В этом году средняя стоимость 0,5 кг филе сельди составляет 100 грн.

Согласно исследованию на 10-30% подорожали мясные изделия. Пол килограмма нарезки колбасы "Салями" стоит 89,6 грн, биток из свежей свинины – 110 гривен, что на 33% выше, чем в прошлом году. 1 кг свежего куриного филе обойдется в 95 гривен. Стоимость всех мясных изделий на столе обойдется в 394,5 гривен.

Твердый сыр (300г) обойдется в 66 гривен, упаковка сливочного масла – 38 грн. Молочные продукты подорожали на 10-12%.

Овощи обойдутся в 182, 3 грн. 2 кг картофеля – 19,3 грн. 1 кг грибов – 50 грн. 0,5 кг сладкого перца – 52,5 грн. 0,5 кг свежих огурцов – 22,5 грн., а 1 кг помидор – 38 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. 2 кг мандаринов выйдут в 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, 200 грамм лимона – 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 170 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 38,30 грн, за 1,5 л воду "Моршинская" – 11,30 грн, за "Живчик" (2 л) – 27 грн.

Семьям, с более высоким доходом, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Деньги уйдут на покупку деликатесов. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн.

Отмечается, что для Киева средняя стоимость праздничного стола составит 1916,78 грн.

Напомним, что во Львове решили отказаться от массовых мероприятий на Новый год.