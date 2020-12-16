Путепровод за миллиард: почему на Шулявском мосту падают столбы и кто в этом виноват

15 декабря в Киеве ознаменовалось тем, что на многострадальном Шулявском путепроводе рухнули три столба с фонарями и проводами. Теперь проблему срочно ликвидируют, а киевляне и мэр Кличко ищут виноватых

Три опоры с фонарями и проводами рухнули в Киеве на Шулявском путепроводе около 15.00 15 декабря. На всех шести полосах в этот момент было полно машин, они тянулись в обычной пробке, так что столбы упали прямо на автомобили.

Позже в ГСЧС сообщили, что задело в общей сложности девять автомобилей, у одного разбито окно, еще в одном – отлетело зеркало. Люди не пострадали.

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Но движение по всем полосам было перекрыто до ночи, а троллейбусы № 22, 27, 30, 42 временно изменили маршрут. Город застыл в пробках, так как альтернативных маршрутов не так много в этом районе.

Кто виноват?

Мэр Киева Виталий Кличко назвал возможного виновника падения столбов освещения на Шулявском путепроводе. По его словам, в аварии виноват генеральный подрядчик, который отвечает за качество строительных работ.

Также глава столицы добавил, что заказчик строительства — КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" уже обратился с заявлением в полицию. Сейчас эксперты осматривают мост и устанавливают причины падения столбов. Кроме этого, продолжается проверка других опор на мосту.

Как заявил Виталий Кличко, строительная компания давала гарантию 50 лет и теперь за свои деньги восстановит путепровод. В ближайшее время должны быть установлены столбы с усиленной несущей конструкцией.

При этом Кличко заявил, что подрядчик обязан компенсировать причиненные автомобилистам убытки, а виновные – понести ответственность.

Напомним, подрядчиками реконструкции Шулявского путепровода являются "Укрбуд Инвест" и "Укрбуд Девелопмент". Это компании, связанные со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, который сейчас проходит сразу по нескольким уголовным делам.

2 октября 2019 года НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в присвоении 81,64 миллионов гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

10 октября на Максима Микитася надели электронный браслет и отпустили под залог 5,5 миллионов гривен. Впоследствии размер залога был увеличен до 80 миллионов, а затем до 100 миллионов грн. Последний залог Микитась не внес, но суд отказался взять его под стражу.

20 января 2020 года Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины.

28 мая 2020 года Максима Микитася суд отправил в СИЗО. 3 сентября суд продлил арест еще на месяц, до 3 октября. 28 октября 2020 года Апелляционная палата ВАКС продлила меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила Микитасю залог в размере 80,5 миллионов гривен. В декабре 2020 года Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен от общей суммы убытков в 81,64 миллионов гривен и вышел из СИЗО.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Что было сделано не так?

Инженер Виктор Петрук, который ранее баллотировался в мэры Киева и был автором альтернативной развязки на Шулявке, написал, что испытания Шулявского путепровода в принципе не были проведены в полной мере. Что и послужило причиной падения опор.

На фото и видео, которые появились в соцсетях, видно, что столбы не сломались пополам, или упали, вырвав крепления, по сути, не выдержали сами крепления и опоры рухнули под собственным весом. А ведь они должны были быть усилены, ведь, кроме фонарей, они также держат на себе еще и контактную троллейбусную сеть.

Если внимательно просмотреть момент падения, видно, что остальные опоры устояли, несмотря на возросшую нагрузку, так что можно сделать вывод, что там их прикрутили на совесть.

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Также источник в одном из коммунальных предприятий столицы отметил, что работа была просто сделана некачественно. "Вопрос в том, как были установлены столбы. Судя по фото, некачественные швы, гидроизоляция. Надо судиться. На такие работы есть гарантия. Это однозначно ответственность генподрядчика и субподрядчика, который отвечал за освещение", – заявил коммунальщик.

Реакция киевлян

В соцсетях очередной казус с многострадальным Шулявским путепроводом обсуждали те, кому не посчастливилось оказаться рядом, без возможности изменить маршрут. Им пришлось стоять в пробках, а некоторым даже оставить машину и добираться домой в час пик альтернативным видом транспорта.

Цены на такси незначительно подскочили, в среднем на 30 гривен, и держалась такая цена до конца дня.

Некоторые отметили, что причиной падения опор, да и прочих проблем в Киеве и Украине является, прежде всего, коррупция.

Но, как резонно отметили пользователи, скандал с не менее многострадальной киевской елкой в шляпе всколыхнул народ куда больше, нежели инцидент на мосту. Возможно, из-за того, что обошлось без человеческих жертв, падение столбов автоматически перешло в разряд "незначительных событий".

Чуть-чуть истории

Построенный в 1964 году Шулявский мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. Соединяет улицу Александра Довженко и улицу Вадима Гетьмана. Пересекает проспект Победы.

По нему проходят четыре троллейбусных маршрута и около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.

[ + – ] Архивное фото Шулявского путепровода 1960-х годов

23 апреля 2007 года под путепроводом произошел пожар. Загорелись павильоны с секонд-хендом. Асфальт пошел трещинами, опоры начали разрушаться. Рынок из-под путепровода убрали и поставили дополнительные упоры. 27 февраля 2017 года произошло частичное обрушение путепровода, приведшее к повреждению нескольких автомобилей. Тогда и появился мем "мост — устал", авторства Виталия Кличко. Мэр заявил, что "аварийным Шулявский путепровод признан не был — он устал от времени".

Ответственными за ситуацию с путепроводом тогда Кличко назвал заместителя главы КГГА Илью Сагайдака и главу Соломенского района Максима Шкуро, которые были уволены. Заявление об увольнении также написал гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев.

После реконструкции движение по Шулявскому путепроводу открыли 28 декабря 2019 года.