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Путепровод за миллиард: почему на Шулявском мосту падают столбы и кто в этом виноват

Дарья Бережная
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шулявский мост, шулявский путепровод, столбы, опоры
Фото: Скриншот

15 декабря в Киеве ознаменовалось тем, что на многострадальном Шулявском путепроводе рухнули три столба с фонарями и проводами. Теперь проблему срочно ликвидируют, а киевляне и мэр Кличко ищут виноватых

Три опоры с фонарями и проводами рухнули в Киеве на Шулявском путепроводе около 15.00 15 декабря. На всех шести полосах в этот момент было полно машин, они тянулись в обычной пробке, так что столбы упали прямо на автомобили.

Позже в ГСЧС сообщили, что задело в общей сложности девять автомобилей, у одного разбито окно, еще в одном – отлетело зеркало. Люди не пострадали.

Но движение по всем полосам было перекрыто до ночи, а троллейбусы № 22, 27, 30, 42 временно изменили маршрут. Город застыл в пробках, так как альтернативных маршрутов не так много в этом районе.

Кто виноват?

Мэр Киева Виталий Кличко назвал возможного виновника падения столбов освещения на Шулявском путепроводе. По его словам, в аварии виноват генеральный подрядчик, который отвечает за качество строительных работ.

Также глава столицы добавил, что заказчик строительства — КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" уже обратился с заявлением в полицию. Сейчас эксперты осматривают мост и устанавливают причины падения столбов. Кроме этого, продолжается проверка других опор на мосту. 

Как заявил Виталий Кличко, строительная компания давала гарантию 50 лет и теперь за свои деньги восстановит путепровод. В ближайшее время должны быть установлены столбы с усиленной несущей конструкцией.

При этом Кличко заявил, что подрядчик обязан компенсировать причиненные автомобилистам убытки, а виновные – понести ответственность.

Кличко, Шулявский мост

Напомним, подрядчиками реконструкции Шулявского путепровода являются "Укрбуд Инвест" и "Укрбуд Девелопмент". Это компании, связанные со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, который сейчас проходит сразу по нескольким уголовным делам. 

2 октября 2019 года НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в присвоении 81,64 миллионов гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

10 октября на Максима Микитася надели электронный браслет и отпустили под залог 5,5 миллионов гривен. Впоследствии размер залога был увеличен до 80 миллионов, а затем до 100 миллионов грн. Последний залог Микитась не внес, но суд отказался взять его под стражу.

20 января 2020 года Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины.

28 мая 2020 года Максима Микитася суд отправил в СИЗО. 3 сентября суд продлил арест еще на месяц, до 3 октября. 28 октября 2020 года Апелляционная палата ВАКС продлила меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила Микитасю залог в размере 80,5 миллионов гривен. В декабре 2020 года Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен от общей суммы убытков в 81,64 миллионов гривен и вышел из СИЗО.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Что было сделано не так?

Инженер Виктор Петрук, который ранее баллотировался в мэры Киева и был автором альтернативной развязки на Шулявке, написал, что испытания Шулявского путепровода в принципе не были проведены в полной мере. Что и послужило причиной падения опор.

шулявский мост, почему упал

На фото и видео, которые появились в соцсетях, видно, что столбы не сломались пополам, или упали, вырвав крепления, по сути, не выдержали сами крепления и опоры рухнули под собственным весом. А ведь они должны были быть усилены, ведь, кроме фонарей, они также держат на себе еще и контактную троллейбусную сеть.

шулявский мост, столбы
шулявский мост, столбы

Если внимательно просмотреть момент падения, видно, что остальные опоры устояли, несмотря на возросшую нагрузку, так что можно сделать вывод, что там их прикрутили на совесть.

Также источник в одном из коммунальных предприятий столицы отметил, что работа была просто сделана некачественно. "Вопрос в том, как были установлены столбы. Судя по фото, некачественные швы, гидроизоляция. Надо судиться. На такие работы есть гарантия. Это однозначно ответственность генподрядчика и субподрядчика, который отвечал за освещение", – заявил коммунальщик.

Реакция киевлян

В соцсетях очередной казус с многострадальным Шулявским путепроводом обсуждали те, кому не посчастливилось оказаться рядом, без возможности изменить маршрут. Им пришлось стоять в пробках, а некоторым даже оставить машину и добираться домой в час пик альтернативным видом транспорта.

Цены на такси незначительно подскочили, в среднем на 30 гривен, и держалась такая цена до конца дня.

Некоторые отметили, что причиной падения опор, да и прочих проблем в Киеве и Украине является, прежде всего, коррупция.

Но, как резонно отметили пользователи, скандал с не менее многострадальной киевской елкой в шляпе всколыхнул народ куда больше, нежели инцидент на мосту. Возможно, из-за того, что обошлось без человеческих жертв, падение столбов автоматически перешло в разряд "незначительных событий".

Чуть-чуть истории

Построенный в 1964 году Шулявский мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. Соединяет улицу Александра Довженко и улицу Вадима Гетьмана. Пересекает проспект Победы.

По нему проходят четыре троллейбусных маршрута и около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.

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Архивное фото Шулявского путепровода 1960-х годов

23 апреля 2007 года под путепроводом произошел пожар. Загорелись павильоны с секонд-хендом. Асфальт пошел трещинами, опоры начали разрушаться. Рынок из-под путепровода убрали и поставили дополнительные упоры. 27 февраля 2017 года произошло частичное обрушение путепровода, приведшее к повреждению нескольких автомобилей. Тогда и появился мем "мост — устал", авторства Виталия Кличко. Мэр заявил, что "аварийным Шулявский путепровод признан не был — он устал от времени".

Ответственными за ситуацию с путепроводом тогда Кличко назвал заместителя главы КГГА Илью Сагайдака и главу Соломенского района Максима Шкуро, которые были уволены. Заявление об увольнении также написал гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев.

После реконструкции движение по Шулявскому путепроводу открыли 28 декабря 2019 года.