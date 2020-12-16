НАБУ обвиняет Офис генпрокурора в саботаже дела "Роттердам+"

Дело уже готово к суду, но Офис генпрокурора продолжает "тормозить" дело.

Детективы НАБУ собрали достаточно доказательств того, что "Роттердам+" принес многомиллионные убытки Украине, сообщает пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

По словам детективов НАБУ, которые на заседании Комитета ВР по антикоррупционной политике давали отчет о ходе расследования, они имеют множество доказательств по "Роттердам+". Однако сотрудники прокуратуры вместо того, чтобы направить дело в суд, закрывают его. При том, что детективы НАБУ имеют 6 обоснованных доказательств. Поэтому очевиден саботаж из-за чего дела не направляются в суд

Ключевые аргументы следствия таковы:

Следствие установило давление приватных теплогенерирующих компаний на Национальную комиссию, регулирующую тарифы;

Национальная комиссия в формулу добавила несуществующие показатели для расчета стоимости тепловой генерации;

Глава комиссии сперва выступал против формулы, но позднее стал ее сторонником, зная ее "подводные камни";

НАБУ считает включение в формулу стоимости электричества, произведенной из украинского угля, транспортных расходов и транспортировку угля из заграницы необоснованным;

Следствие распологает исследованием, которое доказывает сумму убытков для государства в 40 млрд гривен;

Контроль группы-инициатора формулы "Роттердам+" рынка угля на 86% и рынка тепловой генерации на 70% создает риск нерыночных цен;

Следователи настаивают на отставке действующего генерального прокурора Венедиктовой. А также на обращении в суд с гражданским иском от имени государства для возвращения украденных средств.

Напомним, что ранее была информация, что Антикоррупционный суд закрыл дело, однако позднее ее опровергли в НАБУ.