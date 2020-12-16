24-летнюю Снежану Круглякову, осужденную пожизненно, этапировали в Качановскую колонию

Девушка, обвиненная в умышленном убийстве двух человек, свою вину на суде не признала и стала самой молодой пожизненно осужденной в Украине.

24-летнюю гражданку РФ Снежану Круглякову этапировали в Качановскую колонию №54 на Харьковщине, где она будет отбывать пожизненное наказание за убийство своих опекунов, Тамары и Бориса Столбовых, передает Newsroom cо ссылкой на информацию Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

В колонии, куда девушку перевезли из Лукьяновского СИЗО, есть сектор среднего уровня безопасности для пожизненно осужденных. Сейчас в нем содержатся 22 женщины.

С 11 декабря Круглякова находится на двухнедельном карантине, после которого распределительная комиссия на заседании закрепит за ней комнату и определит для нее работу. Большинство заключенных занимаются шитьем, поскольку в колонии есть швейное производство.

В 2018 году в Чернигове девушка убила родного дядю и его супругу, которые воспитывали Снежану с 12-летнего возраста. Оперативники насчитали на теле мужчины 33 ножевых ранения, женщину ударили ножом 38 раз.

[ + – ] Дом, в котором произошло убийство Фото: gorod.cn.ua

В эту семью Круглякова попала в 2008 году, когда ее перевез в Чернигов из российской глубинки родной брат отца, забрав от матери, которая вела асоциальный образ жизни. Отец от родительских прав на ребенка отказался.

На суде Снежана сказала, что защищала приемную мать от подвыпившего дяди. Почему в таком случае убила обоих, объяснить не смогла.

[ + – ]

После оглашения приговора Деснянского суда Чернигова Снежана пыталась обжаловать меру наказания, однако после рассмотрения апелляции и Апелляционный, и Верховный суды оставили оставили ее без удовлетворения.

Круглякова была отличницей в школе, побеждала в олимпиадах. После школы она поступила учиться в Черниговский педагогический университет, выбрав специальность психолога. Была одной из лучших студенток и мечтала поступить в аспирантуру.

[ + – ] Снежана Круглякова Фото: gorod.cn.ua

На суде своей вины девушка так и не признала, а теперь собирается обращаться в Европейский суд по правам человека.

По словам экс-главы Госпенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, поскольку Круглякова является гражданкой РФ, ее, при желании, могут передать в Россию.

"Осужденная имеет право, согласно международной конвенции, обратиться к РФ и просить о своем переводе для отбывания срока на родину. В России тогда должны признать приговор и согласиться его исполнить без права помилования или досрочного освобождения без согласования с Украиной", – пояснил он в комментарии "Вестям".

[ + – ]

Качановская колония №54 известна тем, что здесь в 2012 году отбывала наказание экс-премьер Юлия Тимошенко. В октябре 2011 года лидера "Батькивщины" приговорили к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий во время подписания газового контракта с Россией в 2009 году. Правда, эксперты считают, что таким образом тогдашний президент Виктор Янукович хотел ликвидировать своего оппонента.

После бегства Януковича в Россию Юлию Тимошенко освободили 22 февраля 2014 года по решению Верховной рады.