Наступление на свободу слова. СМИ и журналисты протестуют против законопроекта "О медиа"

Представители десятка украинских СМИ обратились к президенту и парламентариям с просьбой снять с рассмотрения законопроект "О медиа".

Журналисты и редакторы десятка средств массовой информации в публичном обращении призвали Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады отозвать проект закона №2693д "О медиа", который, по мнению представителей прессы, в случае его принятия сильно ограничит свободу слова в стране.

"Слуги народа" хотят дальше пойти по граблям, проталкивая дебильный закон "О медиа". Поэтому я присоединился к этому заявлению и считаю, что каждый нормальный человек это должен сделать. Поэтому прошу максимальный репост и лайк. Мы не дадим развернуть наступление на свободу слова только потому, что они хотят пилить бабло без общественного резонанса", — написал на своей странице в Facebook Юрий Романенко, шеф-редактор портала "Хвиля".

Из текста обращения следует, что в мае 2020 года ВРУ отправила законопроект на доработку в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, однако доработанный вариант поддержали только 7 из 17 членов Комитета.

Обратившиеся к Зеленскому и парламентариям журналисты утверждают, что в доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления ВРУ и экспертов Совета Европы. В частности, в нынешнем варианте законопроекта №2693д "О медиа":

устанавливается ограничение прав журналистов-фрилансеров, поскольку признаются профессиональные права на информацию только журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение выдано профессиональным или творческим обществом журналистов; предусматривается блокировка или отмена регистрации всего медиа, а не исключительно незаконного контента; не учтены замечания экспертов Совета Европы касательно "либерализации регулирования онлайн-медиа и печатной прессы и предоставления дополнительных гарантий от возможной злоупотреблений при применении санкций"; эксперты подчеркивали, что страны ЕС никоим образом не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе не вспоминаются онлайн-СМИ; в статье 90 законопроекта есть перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который "не является исчерпывающим", хотя в Директиве ЕС о аудиовизуальных услугах указано, что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регуляторных учреждений и органов".

Также представители Главного научно-экспертного управления ВРУ в своих замечаниях указали, что законопроект не соответствует статьям 85 и 92 Конституции Украины.

"Еще раз подчеркиваем, что изменения, которые действительно нужны медиазаконодательству, — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно — со стороны государства) выполнять свою работу", — сказано в обращении.

Представители СМИ, обратившиеся к президенту и нардепам, считают недопустимыми попытки ограничивать свободу и через законопроект "О Службе безопасности Украины", который предоставляет право СБУ без решения суда "ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации из каналов связи".

"Обращаемся к Президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!", — сказано в обращении.

В тексте обращения отметили, что любые журналисты и средства массовой информации могут присоединиться к этому обращению.

Напомним, Международная федерация журналистов заявила, что в 2020 году из-за своей деятельности в мире было убито 42 работника СМИ, а за решетку попали 253.