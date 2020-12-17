Рада разрешила штрафовать предпринимателей за посетителей и пассажиров без масок

За нарушения санитарных норм все предприятия и учреждения будут платить финансовые санкции.

Правительственный закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни Covid-19" приняли 241 парламентария, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Предприятия, учреждения и организации, нарушившие санитарные нормы будут платить штрафы за пропуск лиц в общественные здания и общественный транспорт без надетых масок, а также за непринятие соответствующих мер.

Субъекты хозяйственной деятельности будут платить штрафы в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, за несоблюдение санитарных условий. Это будет составлять от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн.

Такой же штраф предусмотрен и за обслуживание потребителей без надетых средств индивидуальной защиты, включая респираторы или защитные маски, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Как отмечается в пояснительной записке, целью принятия акта является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины.

Напомним, что по состоянию на утро 17 декабря в Украине выявили 12 047 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 10 622). Заболели 594 ребенка и 535 медработников.