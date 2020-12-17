Зеленский: "ЕС и Северная Америка готовы присоединиться к Крымской платформе"

Инициированная президентом "Крымская платформа" продолжает привлекать новых потенциальных участников.

Во время конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" выступил президент страны Владимир Зеленский, сообщается на странице Офиса президента в Фейсбуке.

По его словам, инициативу поддержали партнеры в Евросоюзе и Северной Америке.

"Важной является последующая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу отметить, что сегодня этот вопрос вернулся в международный порядок дня. Крымская инициатива – это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма – приобретает все больше огласки.", — отметил Зеленский.

Также президент призвал более активно работать над привлечением к платформе страны других регионов.

Крымская платформа – это инициированная Зеленским международная площадка, которая должна способствовать деоккупации полуострова, а также защищать права крымчан.

Отмечается, что запуск платформы является одним из приоритетных направлений в работе Министерства иностранных дел в следующем году.

Напомним, страны ЕС продлили санкции против России за Крым и Донбасс еще на полгода.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по Крыму.