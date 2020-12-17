Зеленский: "ЕС и Северная Америка готовы присоединиться к Крымской платформе"
Инициированная президентом "Крымская платформа" продолжает привлекать новых потенциальных участников.
Во время конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" выступил президент страны Владимир Зеленский, сообщается на странице Офиса президента в Фейсбуке.
По его словам, инициативу поддержали партнеры в Евросоюзе и Северной Америке.
"Важной является последующая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу отметить, что сегодня этот вопрос вернулся в международный порядок дня. Крымская инициатива – это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма – приобретает все больше огласки.", — отметил Зеленский.
Также президент призвал более активно работать над привлечением к платформе страны других регионов.
Крымская платформа – это инициированная Зеленским международная площадка, которая должна способствовать деоккупации полуострова, а также защищать права крымчан.
Отмечается, что запуск платформы является одним из приоритетных направлений в работе Министерства иностранных дел в следующем году.
Напомним, страны ЕС продлили санкции против России за Крым и Донбасс еще на полгода.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по Крыму.