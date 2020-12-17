Зеленский назвал главный приоритет внешней политики

Главным приоритетом внешней политики Украины остается вопрос возвращения Крыма и Донбасса.

Президент Владимир Зеленский назвал основной приоритет для всех украинских дипломатов — вопрос возвращения Донбасса и Крыма, а также приближение к НАТО за счет использования всех механизмов, предоставляемых партнерством.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время конференции руководителей дипломатических ведомств Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский просит все украинские дипломатические миссии при каждом удобном случае поднимать вопрос Донбасса и Крыма для увеличения международной поддержки. Он подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран "нормандской четверки" в Париже были реализованы, и чтобы в конечном итоге прекратить войну с Россией.

При этом важна и дальнейшая работа над привлечением РФ к ответственности за нарушение международного права, возвращением всех пленных и удерживаемых, развитием «Крымской платформы» для деоккупации полуострова и привлечением партнеров к восстановлению Донбасса.

"Это задача практически для каждого посла и представителя Украины при международной организации. Чья-то страна может помочь финансово, чья-то политически, где были исторические примеры примирения и осуществления послевоенного восстановления", — сказал Зеленский.

Говоря о сближении с НАТО, президент заявил, что все дипломаты должны максимально использовать механизмы, предоставленные партнерством расширенных возможностей.

"Украина получила приглашение присоединиться к партнерству НАТО с расширенными возможностями. И теперь задачей для украинской дипломатической службы является максимальное использование политического, безопасносного и военного потенциала этого формата", — отметил Зеленский.

Напомним, что 16 декабря на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №4499 об одобрении решения президента Владимира Зеленского касательно допуска вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.