"Уровень зрелости открытых данных в Украине составил 84%" – Open Data Maturity Report 2020
По некоторым показателям Украина обошла страны Евросоюза.
Украина впервые принимала участие в определении рейтинга стран по уровню развития сферы открытых данных — и по некоторым показателям обошла средние по Европе, сообщается в шестом ежегодном Open Data Maturity Report 2020, опубликованном на Европейском портале данных.
Исследование провела одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini.
Составляя рейтинг с участием 36 стран, эксперты оценивали свыше 165 показателей, объединенных в четыре группы:
- политика открытых данных
- работа национального портала
- влияние открытых данных на ключевые сферы жизни
- и качество публикуемых данных
В открытые данные входит информация, которую публикует государство, и которая доступна всем гражданам: бюджет общины, показатели загрязнения воздуха и воды, социальные выплаты, перечень дорог, на которых предстоит ремонт, движение транспорта и другая общественно важная и полезная информация.
Украина была включена в шестое исследование в рамках Восточного партнерства. Вместе с ней в оценивании впервые участвовали Азербайджан, Грузия и Молдова.
В отчете говорится, что Украина набрала 2180 баллов из 2600 возможных, заняв 17-е место, и вошла в перечень стран, которые "быстро развиваются", наряду с Болгарией, Латвией, Литвой, Грецией, Нидерландами, Германией, Словенией, Финляндией, Италией, Кипром и Швецией.
Уровень зрелости открытых данных в Украине составил 84%, в то время как средний по Европе – 78%.
В плане открытости государственной политики Украина набрала 554 балла (85%), что соответствует среднему показателю по ЕС.
Функционал национального портала https://data.gov.ua/ добавил Украине 569 баллов, поскольку эксперты оценили постоянство его развития, частоту обновлений, а также стремительный рост аудитории, которая в этом году увеличилась в полтора раза и составила свыше миллиона пользователей.
550 баллов Украина набрала в категории "Влияние открытых данных на ключевые сферы жизни". Этот показатель составил 85% по сравнению с 72 % в среднем по Европе.
По качеству данных и их соответствию международному DCAT-AP стандарту у Украины – 492 балла.
Лидером рейтинга стала Германия, набрав 96%, второе место разделили Франция и Испания с 94%, на третьем месте – Ирландия, у которой 92%. Соседняя с Украиной Польша набрала 90%.
Согласно исследования Capgemini Invent, уже в 2025 году размер рынка открытых данных составит 199 до 334 миллиардов евро, и на нем будут прямо или косвенно заняты до двух миллионов европейских граждан.
Напомним, что в прошлом году правозащитная организация Freedom House в рейтинге "Свобода в сети-2019», отнесла Украину к списку "частично свободных стран".
Украина в прошлом году заняла первое место в рейтинге стран с самым быстрым сокращением трудоспособных ресурсов. На втором оказалась Болгария, а на третьем – Румыния.