"Уровень зрелости открытых данных в Украине составил 84%" – Open Data Maturity Report 2020

По некоторым показателям Украина обошла страны Евросоюза.

Украина впервые принимала участие в определении рейтинга стран по уровню развития сферы открытых данных — и по некоторым показателям обошла средние по Европе, сообщается в шестом ежегодном Open Data Maturity Report 2020, опубликованном на Европейском портале данных.

Исследование провела одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini.

Составляя рейтинг с участием 36 стран, эксперты оценивали свыше 165 показателей, объединенных в четыре группы:

политика открытых данных

работа национального портала

влияние открытых данных на ключевые сферы жизни

и качество публикуемых данных

В открытые данные входит информация, которую публикует государство, и которая доступна всем гражданам: бюджет общины, показатели загрязнения воздуха и воды, социальные выплаты, перечень дорог, на которых предстоит ремонт, движение транспорта и другая общественно важная и полезная информация.

Украина была включена в шестое исследование в рамках Восточного партнерства. Вместе с ней в оценивании впервые участвовали Азербайджан, Грузия и Молдова.

В отчете говорится, что Украина набрала 2180 баллов из 2600 возможных, заняв 17-е место, и вошла в перечень стран, которые "быстро развиваются", наряду с Болгарией, Латвией, Литвой, Грецией, Нидерландами, Германией, Словенией, Финляндией, Италией, Кипром и Швецией.

[ + – ] Украина заняла 17 место в рейтинге Фото: capgemini.com

Уровень зрелости открытых данных в Украине составил 84%, в то время как средний по Европе – 78%.

[ + – ] Уровень зрелости открытых данных в Украине Фото: europeandataportal.eu

В плане открытости государственной политики Украина набрала 554 балла (85%), что соответствует среднему показателю по ЕС.

Функционал национального портала https://data.gov.ua/ добавил Украине 569 баллов, поскольку эксперты оценили постоянство его развития, частоту обновлений, а также стремительный рост аудитории, которая в этом году увеличилась в полтора раза и составила свыше миллиона пользователей.

550 баллов Украина набрала в категории "Влияние открытых данных на ключевые сферы жизни". Этот показатель составил 85% по сравнению с 72 % в среднем по Европе.

По качеству данных и их соответствию международному DCAT-AP стандарту у Украины – 492 балла.

Лидером рейтинга стала Германия, набрав 96%, второе место разделили Франция и Испания с 94%, на третьем месте – Ирландия, у которой 92%. Соседняя с Украиной Польша набрала 90%.

Согласно исследования Capgemini Invent, уже в 2025 году размер рынка открытых данных составит 199 до 334 миллиардов евро, и на нем будут прямо или косвенно заняты до двух миллионов европейских граждан.

Напомним, что в прошлом году правозащитная организация Freedom House в рейтинге "Свобода в сети-2019», отнесла Украину к списку "частично свободных стран".

Украина в прошлом году заняла первое место в рейтинге стран с самым быстрым сокращением трудоспособных ресурсов. На втором оказалась Болгария, а на третьем – Румыния.