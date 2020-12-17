Спад заболеваемости в Украине совпадает с сокращением ПЦР-тестирования, – исследование KSE

Аналитики не уверены, что можно полагаться на данные Минздрава по числу заражений — поскольку они основаны на плавающем количестве проведенных тестов, результаты которых вносятся в официальную статистику "задним числом".

Центр экономики здравоохранения "Киевской школы экономики" (КШЭ, KSE) опубликовал презентацию под названием "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19".

"Уменьшение числа выявленных случаев COVID-19 может быть связано с уменьшением объемов тестирования и периодом задержки в поступления данных в статистику", – сообщается в результатах результатах исследования, опубликованных в четверг, 17 декабря.

Согласно пояснению КШЭ, Национальная служба здоровья Украины вносила данные о каждом новом выявленном случае Covid-19 "в соответствии с фактической датой определения положительного результата ПЦР-теста, а не с датой внесения в официальную статистику". Таким образом реальные данные по числу заболевших всегда "запаздывали".

Как отмечают авторы анализа: "Ретроспективное отнесение данных к реальным датам заболевания не подтверждает спада в выявленных случаях, по крайней мере до 3 декабря. Коэффициент выявления и в дальнейшем остается чрезмерно высоким. Доля положительных случаев стабильно в 6 раз выше рекомендованной ВОЗ для контроля заболеваемости (33% против 5%)".

"Пиковые показатели новых случаев в конце ноября, а затем их снижение – связанны с внесением в статистику данных о случаях заболеваний, которые произошли в октябре-ноябре 2020. НСЗУ продолжает вносить в базу новые данные", – объяснили в КШЭ.

При этом, как отмечается в презентации, Минздрав сокращает объемы тестирования, что является вторым фактором недоверия к статистике: "В то же время в Украине продолжают делать меньше ПЦР-тестов. Соответственно количество новых случаев заболевания COVID-19 снижается".

В подтверждение своих предположений исследователи отмечают, что при официальном снижении числа случаев заболевания Covid-19, не происходит постоянного уменьшения госпитализаций и смертей.

"Мы остаемся в пятерке европейских стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19. В Украине, несмотря на снижение количества новых случаев, их до сих пор больше, чем в Польше, Чехии и Румынии", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Павел Ковтонюк.

Кроме того, аналитики "Киевской школы экономики" рассчитали реальную загруженность реанимационных коек для пациентов с COVID-19, которая оказалась в разы выше официальных данных, в связи с тем, что число профильных Covid-коек и число коек в общем – это два разных показателя.