Реальная загруженность COVID-коек в Украине в разы выше официальных данных, – КШЭ

Исследователи исключили из анализа больницы, которые есть в статистике, но куда по факту не госпитализируют пациентов или не оказывают реанимационную помощь.

Аналитики "Киевской школы экономики" (КШЭ, KSE) рассчитали реальную загруженность реанимационных коек для пациентов с COVID-19. В пятницу, 17 декабря на сайте Школы опубликовали презентацию под названием "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19".

Ее авторы пересчитали процент загруженных коек, исключив из общего койко-фонда детские больницы, родильные дома, перинатальные центры и прочие медучреждения. не используемые для госпитализации людей с коронавирусом: с непригодными для этого койкоместами или без необходимого персонала.

"Реальная загруженность реанимаций значительно выше средних официальных цифр, – сообщается в исследовании КШЭ. – Самая критическая ситуация в Харькове – реанимационные кровати заняты на 94,4%, а кровати для пациентов, страдающих COVID-19, заняты на 72%".

"Мы увидели, что из крупных городов только в Днепре ситуация относительно контролируемая и больницы серьезно не загружены. Сегодня в Одессе, Львове, Харькове ситуация приближается к критической", – отметил глава Центра экономики здравоохранения KШЭ, бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Во Львове, при официальном показателе в 51,74%, реальная загруженность коек – 74,27%, отмечают авторы анализа. В Одессе реальная загруженность составила – 74%, при официально заявленных Минздравом – 39,5%.

Тревожные показатели, согласно презентации, демонстрирует и Киев. Согласно расчетам КШЭ, реальная загруженность реанимационных ковидных коек в столице составляет 66,57%, при официальной – в 55,69%. По словам Ковтонюка, в четырех из пяти больниц, куда фактически госпитализируют пациентов с COVID-19, все реанимационные койки загружены.

Напомним, как сообщил в понедельник, 14 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в Украине к кислороду подключена только половина из имеющихся ковидных коек.