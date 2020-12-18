Украинского военного, тело которого накануне вернули боевики, задушили, – СМИ

Ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что военный перешел на оккупированную територию в состоянии алкогольного опьянения.

Украинский военный, тело которого ранее передали боевики, был задушен. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ", публикуя результаты проведения судебно-медицинской экспертизы.

Основной причиной смерти военного указана асфиксия, категория смерти — насильственная. Судмедэксперт также написал, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Однако изначально текст содержал строчки "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации". Теперь эта информация отсутствует, и сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию "при неустановленных обстоятельствах", пишет издание.

Напомним, 24 ноября, во время "режима тишины", от пули снайпера на Донбассе погиб 31-летний украинский солдат Вячеслав Минкин.