Замена паспортов. Рада хочет вывести из оборота книжечки

Рада взялась за постепенный перехода с паспорта в форме книжечки на карточки.

В Украине хотят постепенно прекратить использование паспорта в форме книжечки. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по правам человека. В этом законе прописан порядок постепенного перехода с паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки, оформленный с применением средств Единого государственного демографического реестра. Сроки действия паспорта устанавливаются для лиц от 16 до 25 лет, от 25 до 45 лет и от 45.

По желанию лица в паспорт могут вноситься сведения о детях, группы крови и резус-фактор, согласие или несогласие на посмертное донорство анатомических материалов, а также сведения о регистрации места жительства. Вносить в паспорт сведения, не предусмотренные законодательными актами, запрещается.

Паспорт признается недействительным в случае:

изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), даты, места рождения лица,

обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт,

непригодности паспорта для дальнейшего использования, в том числе в случае заполнения всех страниц, предусмотренных для внесения соответствующих сведений,

внесения в паспорт сведений, не предусмотренных законодательными актами,

заявление паспорта как вторичного или похищенного,

смерти лица, которому был выдан паспорт,

окончания срока действия паспорта,

оформление паспорта с нарушением требований законодательства,

прекращения гражданства Украины или отмены решения о приобретении гражданства Украины.

Нардепы рассмотрели и альтернативный проект. Он предусматривает, что срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не ограничивается.

"Комитет поддержал законопроект №3986, а №3986-1 предлагает отклонить", — указано в сообщении.

Напомним, что в августе Кабинет Министров одобрил проект закона, который предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.