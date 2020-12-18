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Замена паспортов. Рада хочет вывести из оборота книжечки

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паспорт книжечка, паспорт карточка
Фото: dtkt.com

Рада взялась за постепенный перехода с паспорта в форме книжечки на карточки.

В Украине хотят постепенно прекратить использование паспорта в форме книжечки. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по правам человека. В этом законе прописан порядок постепенного перехода с паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки, оформленный с применением средств Единого государственного демографического реестра. Сроки действия паспорта устанавливаются для лиц от 16 до 25 лет, от 25 до 45 лет и от 45.

По желанию лица в паспорт могут вноситься сведения о детях, группы крови и резус-фактор, согласие или несогласие на посмертное донорство анатомических материалов, а также сведения о регистрации места жительства. Вносить в паспорт сведения, не предусмотренные законодательными актами, запрещается. 

Паспорт признается недействительным в случае: 

  • изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), даты, места рождения лица, 
  • обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт,
  • непригодности паспорта для дальнейшего использования, в том числе в случае заполнения всех страниц, предусмотренных для внесения соответствующих сведений, 
  • внесения в паспорт сведений, не предусмотренных законодательными актами, 
  • заявление паспорта как вторичного или похищенного, 
  • смерти лица, которому был выдан паспорт, 
  • окончания срока действия паспорта, 
  • оформление паспорта с нарушением требований законодательства,
  • прекращения гражданства Украины или отмены решения о приобретении гражданства Украины.

Нардепы рассмотрели и альтернативный проект. Он предусматривает, что срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не ограничивается.

"Комитет поддержал законопроект №3986, а №3986-1 предлагает отклонить", — указано в сообщении.

Напомним, что в августе Кабинет Министров одобрил проект закона, который предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.