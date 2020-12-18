Во Львове произошел взрыв газа в трехэтажном доме

Пострадавших госпитализировали с ожогами.

Во Львове в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате пострадали двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

"Взрывом разрушена несущая стена на третьем этаже и повреждены перекрытия над квартирой. От ГСЧС привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники", — сообщили в ГСЧС.

Во львовском центре экстренной медицины и медицины катастроф рассказали Zaxid.net, что двух пострадавших с ожогами доставили в восьмую городскую больницу Львова и в областную клиническую больницу. По информации "Горячей линии города Львова", причиной инцидента стал взрыв газа в квартире №19 на третьем этаже трехэтажного дома на ул. Ковалевской, 3. Спасатели ГСЧС проводят эвакуацию жителей.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном административном здании по адресу проспект Академика Палладина, 46/2.