Милованов хотел бы вернуться в Кабмин, но не на пост министра экономики

По словам внештатного советника руководителя ОП, сейчас он сосредоточен на создании бакалавриата в Киевской школе экономики.

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Фокусу рассказал о своем назначении внештатным советником руководителя Офиса президента (ОП), своей работе под руководством Андрея Ермака, а также о своих планах на будущее.

По его мнению, новую должность ему предложили из-за усиления экономического направления в работе ОП и возрастания количества задач. Он отметил, что ему комфортно работать под руководством Андрея Ермака.

"Мне с ним спокойно работать. Он дает относительно четкие приоритеты и пытается помогать решать вопросы. Но сильно перегружен", – сказал Милованов.

Он также заявил, что больше не хотел бы возвратиться на пост министра экономики, и что больше его сейчас занимает развитие в стране образования.

"Скорее всего, я не соглашусь вернуться в министерство. Единственное ведомство, которое мне интересно, и чуть позже, это Министерство образования. Но сначала я хочу построить бакалавриат в Киевской школе экономики. Хочу там научиться развивать образование", – сказал Милованов.

Он добавил, что затрагивал этот вопрос в разговоре с президентом.

"Мы говорили с президентом о приоритетах в обществе. Одним из них было образование. Да, развивать его очень трудно и долго, но это нужно делать. Это гораздо сложнее, чем построить порт или дорогу", – сказал Милованов.

При этом, он отметил, что требования президента сейчас возросли.

"Президент стал жестче и требовательнее в выполнении задач. И это правильно", – сказал Милованов.

Напомним, Тимофей Милованов считает, что, несмотря на новые реалии в связи с пандемией, в следующем году Украину ждет экономический рост.