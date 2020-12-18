В Киеве правоохранители выявили и прекратили работу пяти подпольных казино (фото)
Игорные заведения незаконно работали в Днепровском и Соломенском районах столицы.
Правоохранители Киева прекратили деятельность пяти подпольных игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Четыре незаконных игорных заведения были выявлены на территории Днепровского района, еще и одно в Соломенском районе столицы.
Казино работали без внешних вывесок, а посетителей принимали по предварительному звонку.
В одном из таких заведений, на улице Пражской, на момент проведения обыска находились 13 человек.
Правоохранители изъяли более 120 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные игровые услуги.
Напомним, что закон о запрете игорного бизнеса в Украине был принят в мае 2009 года..
К Евро-2012 предпринимались попытки легализовать работу казино в пятизвездочных отелях, но процесс не был завершен.
14 июля Верховная Рада приняла законопроект № 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Его пока не подписал спикер парламента и не направил на подпись президенту. Этот закон разрешает размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных отелей, а для других населенных пунктов – в отелях категории четыре и пять звезд.