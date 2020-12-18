Число умерших в Украине за 10 месяцев на тысячу человек меньше, чем год назад, – Госстат

Населения с начала года в стране стало на 231,6 тыс. человек меньше, а умерли 485 734 человека.

Численность населения Украине на 1 ноября составила 41 670,8 тыс. человек. Такую оценку привел Госстат.

В течение января – октября население уменьшилась на 231,6 тыс. человек. При этом количество умерших, несмотря на эпидемию коронавируса, примерно на 1 тысячу меньше, чем было год назад. По данным за девять месяцев различия в госстатовской статистике смертности были более значительными: 426 687 человек против 436 533 в 2019 году.

[ + – ] Динамика численности населения Украины, тыс. человек

Сохраняется существенное превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный. По итогу девяти месяцев соотношение было 100 на 52.

[ + – ] Основные демографические показатели, человек

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 18 декабря в Украине от коронавируса умерли 16 256 человек.

По данным Госстата, за первые шесть месяцев 2020 года в Украине умерли 287 010 человек. Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 38 222 человек. А наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от них умерли 196 567 человек.