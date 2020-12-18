Статистика коронавируса в Украине на 18 декабря: 2904 человека госпитализированы
От Covid-19 выздоровели 12,8 тысяч пациентов.
По состоянию на утро 18 декабря в Украине выявили 12 630 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 12 047). Заболели 620 детей и 552 медработника. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За прошедшие сутки госпитализировали 2 904 человека. Умерли 260 пациентов. Выздоровело 12 866 человек.
Осуществлено тестирований за сутки — 68 759 (в том числе методом ПЦР — 42 340, методом ИФА — 26 419).
За все время пандемии в Украине заболел 944 381 человек; выздоровели – 561 222 человека; умерли – 16 256 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
Данные по областям:
м. Киев — 98330 случаев зафиксировано (1658 новых случаев)
Винницкая область — 20 578 (259)
Волынская область — 29 817 (427)
Днепропетровская область — 51 401 (507)
Донецкая область — 31 449 (553)
Житомирская область — 35 662 (505)
Закарпатская область — 26 855 (170)
Запорожская область — 45 715 (1022)
Ивано-Франковская область — 41 644 (288)
Киевская область — 51 588 (922)
Кировоградская область — 7621 (106)
Луганская область — 8533 (174)
Львовская область — 55 860 (569)
Николаевская область — 25 826 (539)
Одесская область — 61963 (925)
Полтавская область — 31 097 (314)
Ровенская область — 37 840 (423)
Сумская область — 37 157 (558)
Тернопольская область — 32 089 (215)
Харьковская область — 64 237 (505)
Херсонская область — 15 151 (293)
Хмельницкая область — 36 027 (395)
Черкасская область — 33 837 (583)
Черновицкая область — 37 695 (492)
Черниговская область — 26 409 случаев.
Данные с оккупированных территорий недоступны.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 16 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,40% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 15331. Тогда было проведено 41733 ПЦР-тестов.
Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.