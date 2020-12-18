Статистика коронавируса в Украине на 18 декабря: 2904 человека госпитализированы

От Covid-19 выздоровели 12,8 тысяч пациентов.

По состоянию на утро 18 декабря в Украине выявили 12 630 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 12 047). Заболели 620 детей и 552 медработника. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За прошедшие сутки госпитализировали 2 904 человека. Умерли 260 пациентов. Выздоровело 12 866 человек.

Осуществлено тестирований за сутки — 68 759 (в том числе методом ПЦР — 42 340, методом ИФА — 26 419).

За все время пандемии в Украине заболел 944 381 человек; выздоровели – 561 222 человека; умерли – 16 256 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Данные по областям:

м. Киев — 98330 случаев зафиксировано (1658 новых случаев)

Винницкая область — 20 578 (259)

Волынская область — 29 817 (427)

Днепропетровская область — 51 401 (507)

Донецкая область — 31 449 (553)

Житомирская область — 35 662 (505)

Закарпатская область — 26 855 (170)

Запорожская область — 45 715 (1022)

Ивано-Франковская область — 41 644 (288)

Киевская область — 51 588 (922)

Кировоградская область — 7621 (106)

Луганская область — 8533 (174)

Львовская область — 55 860 (569)

Николаевская область — 25 826 (539)

Одесская область — 61963 (925)

Полтавская область — 31 097 (314)

Ровенская область — 37 840 (423)

Сумская область — 37 157 (558)

Тернопольская область — 32 089 (215)

Харьковская область — 64 237 (505)

Херсонская область — 15 151 (293)

Хмельницкая область — 36 027 (395)

Черкасская область — 33 837 (583)

Черновицкая область — 37 695 (492)

Черниговская область — 26 409 случаев.

Данные с оккупированных территорий недоступны.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 16 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,40% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 15331. Тогда было проведено 41733 ПЦР-тестов.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.