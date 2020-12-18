ЕБРР выделил кредит размером 450 млн евро на ремонт и строительство дорог в Украине

Кредитные средства направят на капремонт дороги Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

Кабинет министров Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключил кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития в рамках проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети", сообщает сайт Министерства.

В рамках проекта ЕБРР и Европейский инвестиционный банк направляют средства на капитальный ремонт дорог в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова.

"В рамках программы "Большого строительства" уже обновлено более 4 тысяч километров дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР Развитие трансъевропейской транспортной сети. Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", — пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В 2018 году Украина стала частью Трансъевропейской транспортной сети. Тогда же утвердили проекты "GO-Highway" и "Via Capratia", которые предусматривают строительство Северного обхода во Львове и ремонт ряда дорог.

Напомним, что Европейский инвестиционный банк выделит кредит Украине 640 млн евро на транспорт и инфраструктуру.

Ранее в Укравтодоре заявляли, что дороги стали стоить дешевле.