В сентябре и октябре рост смертности в Украине значительно ускорился, – аналитик

Реальный коэффициент смертности в октябре вырос на 20,4%, в сентябре прирост был 15,9%, а суммарно за 10 месяцев рост составил 1,8%.

В октябре смертность в Украине увеличилась на 18,5%, всего умерло 59 047 человек, это 9 205 добавочных смертей в сравнении с 5-летним средним показателем смертности. Такой вывод сделал системный аналитик и активист Евгений Истребин, на основе анализа данных, публикуемых Госстатом.

В сентябре рост смертности был 14%, всего умерло 48 372 человек, добавочных смертей было 5 942.

Всего за 10 месяцев 2020 года рост смертности в сравнении с пятилетним средним составил 0,1% или 612 человек.

Истребин считает, что так как население Украины постоянно сокращается, то будет правильным считать коэффициент смертности на 1 млн человек наличного населения. В этом случае окажется, что в октябре этот коэффициент вырос на 20,4%, в сентябре – на 15,9%. За 10 месяцев он вырос на 1,8%.

Напомним, в течение января – октября население Украины уменьшилась на 231,6 тыс. человек. При этом количество умерших, несмотря на эпидемию коронавируса, примерно на 1 тысячу меньше, чем было год назад. По данным за девять месяцев различия в госстатовской статистике смертности были более значительными: 426 687 человек против 436 533 в 2019 году.