У Нацполиции появились "Фантомы": теперь превышение скорости могут фиксировать на ходу (фото)

В 2021 году для Нацполиции планируют закупить 215 таких "Фантомов".

Глава Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков на своем канале в Telegram рассказал, что в Нацполицию Украины передали 4 "Фантома", которые, позволят патрульным фиксировать превышение скорости прямо в движении.

"Только что передали 4 авто, которые будут оборудованы интегрированной системой контроля скорости движимых транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать превышение скорости во время движения — по ходу патрульного автомобиля, напротив и даже позади", — написал Хомяков.

Он отметил, что стоимость этих 4 "Фантомов" — 3,7 млн грн. Они являются пилотным проектом, а в следующем году планируется закупка еще 125 таких "Фантомов".

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А в Facebook-группе "Водители Украины" опубликовали видео, демонстрирующее машины с разных ракурсов.

Ранее издание "Сегодня" рассказывало, что машины, оборудованные системой "Фантом", будут ездить по дорогах без надписи "полиция", опознавательных символов и проблесковых маяков.

"Есть возможность зафиксировать, как минимум, превышение скорости автомобилями, которые движутся в попутном направлении, или даже во встречном направлении", – рассказывал Алексей Билошицкий, заместитель начальника департамента патрульной полиции.

Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Фокус разбирался как она работает и за что штрафуют.