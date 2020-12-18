Киевские таможенники обнаружили "Циркулярную пилу Гитлера" в почтовой посылке во Францию

Во время Второй мировой войны немецкий пулемет "MG 42" получил у союзников прозвища "Косторез", "Циркулярная пила Гитлера", "Крестовик".

Житель украинской Буковины отправил в почтовой посылке во Францию немецкий пулемет времен Второй мировой войны "MG 42". В декларации же было указано, что в посылке находятся запчасти. Об этом сообщила Киевская таможня.

Отправитель обмотал пулемет фольгой, но на сканере таможенники все равно увидели, что на самом деле находится в посылке.

Украинское законодательство запрещает в почтовых отправлениях пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему.

Пулемет отправили на экспертизу.

В отношении нарушителя может быть составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Пулемет "MG 42" поступил на вооружение вермахта в 1942 году. Он был создан на базе более дорогого и сложного в производстве "MG 34". Уменьшили ему и скорострельность, но все равно она составляла огромные 1200–1300 выстрелов в минуту – отсюда и его прозвища. При таком темпе стрельбы ствол быстро нагревался, но его мог заменить один человек за несколько секунд.

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Всего произведено около 430 тыс. таких пулеметов.

Напомним, Полесская таможня Гостаможслужбы выиграла дело в апелляционном суде Ривненскоӥ области и обратила в доход государства легковой электромобиль Tesla Model X75D, стоимостью около 1,7 млн грн.