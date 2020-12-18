Киевские таможенники обнаружили "Циркулярную пилу Гитлера" в почтовой посылке во Францию
Во время Второй мировой войны немецкий пулемет "MG 42" получил у союзников прозвища "Косторез", "Циркулярная пила Гитлера", "Крестовик".
Житель украинской Буковины отправил в почтовой посылке во Францию немецкий пулемет времен Второй мировой войны "MG 42". В декларации же было указано, что в посылке находятся запчасти. Об этом сообщила Киевская таможня.
Отправитель обмотал пулемет фольгой, но на сканере таможенники все равно увидели, что на самом деле находится в посылке.
Украинское законодательство запрещает в почтовых отправлениях пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему.
Пулемет отправили на экспертизу.
В отношении нарушителя может быть составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Пулемет "MG 42" поступил на вооружение вермахта в 1942 году. Он был создан на базе более дорогого и сложного в производстве "MG 34". Уменьшили ему и скорострельность, но все равно она составляла огромные 1200–1300 выстрелов в минуту – отсюда и его прозвища. При таком темпе стрельбы ствол быстро нагревался, но его мог заменить один человек за несколько секунд.
Всего произведено около 430 тыс. таких пулеметов.
Напомним, Полесская таможня Гостаможслужбы выиграла дело в апелляционном суде Ривненскоӥ области и обратила в доход государства легковой электромобиль Tesla Model X75D, стоимостью около 1,7 млн грн.