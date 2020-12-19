"Отбился от стаи": в Мелитополе лебедь упал на прилавок с мандаринами на рынке (фото)

Зооволонтеры отправили птицу на поезде лечиться в Днепр.

18 декабря в Мелитополе молодой лебедь не смог долететь в теплые края и упал на территорию местного оптового рынка. Об этом сообщается в Facebook-группе "Помощь животным Мелитополь, SOS!"

Как рассказывают очевидцы, молодая самка рухнула на прилавок с мандаринами, поэтому лебедя сразу прозвали Мандаринка.

"Да, кого-кого, а лебедей у нас еще не было… Теперь есть. Позвонила Амосова Наталья, человек, благодаря которому была спасена жизнь уже не одному животному, и сказала, что на оптовый рынок залетел лебедь. Что случилось с птицей – не известно, но взлететь он уже не мог", – говорится в сообщении.

Отмечается, что территорию рынка, куда упал лебедь, охраняют собаки, поэтому зооволонтеры в первую очередь решили обеспечить безопасность птице. А после осмотра птицы было решено отправить ее на поезде в Днепр в реабилитационный центр "Пегас".

"Лебедь уже в реабилитационном центре в Днепре. Молодая девочка, птенец этого года. По предположению специалистов, при перелете на незамершие озера, могла отбиться от стаи. Либо получила механическое повреждение. Еще один из вариантов – была ослеплена прожектором", – говорится в сообщении.

Волонтеры говорят, что из-за стресса лебедь до сих пор ничего не ел.

Напомним, ранее прикарпатские лесники спасли травмированного молодого ястреба, который, как выяснилось, прилетел в Украину из Финляндии.