В Верховную Раду внесли постановление об увольнении министра Сергея Шкарлета

Документ уже передан на рассмотрение руководству ВР.

Депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" внесли в парламент проект "Постановления об увольнении Шкарлета Сергея Николаевича с должности министра образования и науки Украины".

На сайте Верховной Рады размещена информация о том, что соответствующий документ (№4525), был получен и зарегистрирован аппаратом Рады в пятницу, 18 декабря, и в тот же день передан на рассмотрение руководству ВР.

Документ подписали нардепы от "ЕС" – Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Ростислав Павленко, Олег Синютка и Николай Княжицкий, а также депутаты от "Голоса" – Наталья Пипа, Ярослав Рущишин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.

Самого текста проекта и сопроводительной документации к нему на сайте ВР пока нет, однако инициатор подачи Владимир Арьев уже запостил его у себя в Facebook

"Нелегитимный министр, протянутый на должность с нарушением закона, должен быть уволен!" – прокомментировал нардеп снимки постановления.

Напомним, Сергея Шкарлета назначили министром образования в четверг, 17 декабря, за день до внесения постановления о его увольнении. В тот же день депутатка от "Голоса" Инна Совсун заявила, что во время голосования за кандидатуру Шкарлета было замечено "кнопкодавство".