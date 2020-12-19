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В Верховную Раду внесли постановление об увольнении министра Сергея Шкарлета

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Фото: RadaTVchannel

Документ уже передан на рассмотрение руководству ВР.

Депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" внесли в парламент проект "Постановления об увольнении Шкарлета Сергея Николаевича с должности министра образования и науки Украины".

На сайте Верховной Рады размещена информация о том, что соответствующий документ (№4525), был получен и зарегистрирован аппаратом Рады в пятницу, 18 декабря, и в тот же день передан на рассмотрение руководству ВР.

Документ подписали нардепы от "ЕС" – Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Ростислав Павленко, Олег Синютка и Николай Княжицкий, а также депутаты от "Голоса" – Наталья Пипа, Ярослав Рущишин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.

Самого текста проекта и сопроводительной документации к нему на сайте ВР пока нет, однако инициатор подачи Владимир Арьев уже запостил его у себя в Facebook

Шкарлет, арьев, министр, образования, уволен
Шкарлет, арьев, министр, образования, уволен
Шкарлет, арьев, министр, образования, уволен
Шкарлет, арьев, министр, образования, уволен
Шкарлет, арьев, министр, образования, уволен
Шкарлет, арьев, министр, образования, уволен

"Нелегитимный министр, протянутый на должность с нарушением закона, должен быть уволен!" – прокомментировал нардеп снимки постановления.

Напомним, Сергея Шкарлета назначили министром образования в четверг, 17 декабря, за день до внесения постановления о его увольнении. В тот же день депутатка от "Голоса" Инна Совсун заявила, что во время голосования за кандидатуру Шкарлета было замечено "кнопкодавство".