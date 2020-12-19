Фармкомпания заплатит 10 млн штрафа за "очень похожий" цитрамон

Суд защитил от недобросовестной конкуренции фирму, производящую оригинальный препарат, наказав ее конкурента за использование уже готовой деловой репутации.

Антимонопольный комитет сообщил о том, что наложил штраф в размере почти 10,2 млн гривен на фаркомпанию "Здоровье", за то, что та скопировала упаковку таблеток "Цитрамона" у компании "Дарница".

"Компания для своего лекарственного средства "Цитрамон-Здоровье" использовала упаковку, оформление которой было очень похожим на то, которое использует его конкурент "Фармацевтическая фирма "Дарница" для лекарственного средства "Цитрамон-Дарница", – сообщается на сайте АМКУ.

Сообщается, что в АМКУ рассмотрели заявление компании "Дарница" о незаконном использовании их фирменного стиля, а также "деловой репутации и уже сформированного положительного имиджа" компанией, копирующей их упаковку.

"Вопрос сходства отдельного элемента упаковки (знак "Цитрамон") ответчика со знаком для товаров и услуг "Цитрамон" заявителя был предметом рассмотрения судебного дела", – рассказали в антимонопольном ведомстве.

Компания "Дарница", производящая "оригинальный" препарат, смогла доказать, что ранее продвигала свою продукцию "с оригинальным оформлением упаковки" на телевидении, в печатных СМИ и в сети Интернет, заказывая соответствующие рекламные услуги по ее размещению.

В судебном порядке было установлено "смешение по приведенным элементам" упаковок двух "цитрамонов" и вынесено решение в пользу заявителя по статье 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". Суд признал нарушения в действиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье". Точный размер назначенного штрафа – 10 миллионов и 191 тысяча гривен.

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