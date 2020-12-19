МИД подтвердил, что 6 украинских моряков попали в плен к пиратам в Нигерии

В среду, 16 декабря, в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз "Stevia" и взяли в заложники его экипаж из восьми человек. Шестеро из пленников — граждане Украины.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что шестеро украинских моряков попали в плен у побережья Нигерии.

"Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен были захвачены 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины", – сообщил в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.

Николенко добавил, что владельцем захваченного судна "Stevia" является албанская компания, в связи с чем посольства Украины в Нигерии и Албании уже принимают соответствующие меры реагирования, а дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.

Как сообщило в субботу, 19 декабря издание "Seafarers Journal" со ссылкой на дочь одного из захваченных моряков, шестеро из восьми заложников – граждане Украины.

"Среди заложников мой папа – Резниченко Семен Иванович (40 лет) отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, – мне неизвестны", – рассказала родственница одного из находящихся в плену моряков. Дочь старпома отметила также, что у экипажа были проблемы с водой и провизией.

При этом в публикации "Seafarers" сообщается, что стороны судовладельца и агента не предоставили никакой информации о случившемся возле берегов Нигерии ЧП: "Агент не давал контакты родственников, судовладелец с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает. У родственников моряков нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья".

Примечательно, что это уже не первый случай захвата украинских моряков в этих водах. Так, 7 сентября Украину вернулись шестеро моряков, члены экипажа "Curacao Trader", которые также были захвачены пиратами у берегов Нигерии, просидев в пиратском плену целый месяц.