Нардеп Федына хочет запретить Моргенштерну въезд в страну и ищет на него компромат в сети

София Федына просит всех неравнодушных помочь ей с примерами запрещенных действий или высказываний российского рэпера, чтобы подкрепить ими заявление в полицию.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федына заявила, что собирает факты нарушений украинского законодательства со стороны российского рэпера Алишера Моргенштерна, которые бы давали основания запретить ему въезд в Украину.

"Помогите собрать фактаж для обращения в соответствующие органы", – обратилась Федына к своим подписчикам в соцсетях.

Поводом для депутатской активности стало известие о том, что летом 2021 года Моргенштерн планирует дать в Украине три сольных концерта: 3-го июня – в Киеве, на следующий день – в Харькове, и 6-го июня – в Запорожье. По данным сайтов-дистрибьюторов, в Киеве стоимость билетов составит от 500 до 4500 гривен.

"Выступление Моргенштерна анонсировала одна из компаний, которая организовывает гастроли артистов по Украине. Однако в комментариях под новостью украинские радикалы высказались против приезда артиста", – сообщает издание "Вести-Украна", обнаружившее комментарий Федыны.

В октябре этого года российский рэпер сообщил о том, что предпочел материковый украинский рынок – крымскому и отметил, что чтит украинское законодательство: "Почему я не езжу в Крым? К сожалению, в реальном мире, существующем, если я туда съезжу, то меня в Украину потом не пустят".

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В Украине, однако, Моргенштерн запомнился не только концертами. 8 декабря 2019 года рэпер дал концерт в Одессе. Выступление пришлось на день траура по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже, который случился 4 декабря, за несколько дней до концерта, и унес жизни 16-ти человек.

"Это просто е*аная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**дь, крика, с х*я ли пожарных проверок нет в городе", – заявил Моргенштерн во время своего выступления. Именно эти слова часть украинской аудитории посчитала оскорбительными.

Напомним также, что год спустя пожар в Одесском торгово-экономическом колледже по-прежнему остается не расследованным.