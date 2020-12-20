Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину, – Зеленский

По словам президента, нужно быть "акробатами в политике", чтобы первыми вакцинировать население.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украина потеряла приоритетные позиции в получении вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

"Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Поэтому здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими", – сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, "именно США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми".

Президент считает, что покупка американской вакцины Pfizer может стать еще одним геополитическим ударом.

"Это будет еще одна сильная информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках Соединенных Штатов Америки. Потому что вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации", — сказал Зеленский.

На вопрос, будет ли Украина закупать российскую вакцину, если она будет безопасной, президент прямо не ответил.

"Все очень просто. Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины", – сказал Зеленский.

Напомним, экономист Алексей Кущ пишет, что Украина, согласно данным The Economist, оказалась в самом хвосте мировой очереди на вакцину.

"Мы стали единственной европейской страной, которой не светит массовый доступ к вакцине не то, что в марте 2021 года, как обещает министр Степанов, но и в 2021 году в принципе. Это и есть внутренняя география, которая намного более точно позиционирует место страны, чем позиция на глобусе", – пишет Кущ.