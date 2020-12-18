Вместе с Африкой. Как Украина оказалась в самом хвосте мировой очереди на вакцину от коронавируса

Попытаюсь сформулировать закон "внутренней географии". Территориально страна может находиться в Европе: в центре, на востоке, где угодно. Но "внутренняя география" умножает всю эту территориальность на ноль.

Как проявляется "внутренняя география"? В том числе, в действиях "политических элит".

Настоящая география в виде ранжирования стран проявилась в их способности обеспечить свое население вакцинами от ковида. Ведь от этого сейчас зависит почти все: жизни и здоровье людей, свободное перемещение, экономика, бюджет.

The Economist разделил страны по группам, в зависимости от прогнозируемых сроков вакцинации.

"Золотой миллиард", представленный ЕС и США будет вакцинироваться уже в ближайшие месяцы.

"Серебряный миллиард" — Китай, Индия, Южная Америка — примерно через полгода.

"Бронзовый миллиард" — Казахстан, Иран, ЮАР и ряд других стран — в конце 2021 года.

И "Чугунный миллиард" — Африка + Украина — в 2022-2023.

Таким образом, Украина оказалась в самом хвосте мировой очереди на вакцину. Мы стали единственной европейской страной, которой не светит массовый доступ к вакцине не то, что в марте 2021 года, как обещает министр Степанов, но и в 2021 году в принципе.Это и есть внутренняя география, которая намного более точно позиционирует место страны, чем позиция на глобусе.

Вся стратегия нашей власти заключается в получении вакцины для 4 млн. украинцев по мировой программе COVAX. Но Reuters уже предупредил, что получение вакцин в рамках этой инициативы на грани срыва.

В это же время, большая часть стран ищет любые способы купить вакцину для своего населения. Диверсифицирует направления поставок, размещает предзаказы, выделяет деньги, перестраховывается. Канадцы заказали в пять раз больше, чем им необходимо.

Но не только богатые страны могут найти возможности для вакцинации: Бангладеш, Узбекистан, Непал разместили предзаказ на 30, 35, 25 млн. доз соответственно. Даже у Непала есть на это финансовый ресурс.

Наша власть не закладывает в достаточном объеме деньги в бюджете на вакцины, ни с кем не договаривается, и только ждет помощь в рамках глобальных инициатив, как когда-то полинезийские аборигены ждали самолеты с гуманитаркой в рамках местных карго-культов.

Так происходит в странах, где "элиты" планируют вакцинироваться "отдельно" от населения. Можно находиться в Европе, но "политкультурно" пребывать в Африке. Закон "внутренней географии".

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