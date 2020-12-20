"Потому что в лагере Новый год": елку в Одессе открыли под блатной шансон (видео)

На мероприятии собралось много детей, которым включили песню о "петушке".

В Одессе главную елку города открыли под "новогодний" шансон. Об этом сообщает Думская.

Перед собравшимися жителями Одессы выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого переоделись по случаю в отряд Дедов Морозов.

"Уже после официальной части на Думской площади одесситов "радовали" жестким тюремным новогодним блатняком, который доносился из колонок", – сказано в сообщении.

Издание пишет, что на мероприятии собралось много зрителей с детьми. При этом на большинстве из них не было защитных масок.

"Новый Год, Новый Год, выберем снегурочку, кандидатов у нас прям хоть отбавляй: И столичный пижон и растратчик Курочкин и еще "петушок" с кличкой "Баттерфляй". В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо", – доносилось из колонок.

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Напомним, 19 декабря в столице Украины зажглись огни на главной новогодней елке, установленной на Софийской площади. Сразу после включения огней вспыхнул небольшой пожар. Сгорела часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору: от нее повалил черный дым, который поднялся над площадью. Пожар удалось быстро ликвидировать с помощью порошкового огнетушителя.