"Елочка, гори!" В центре Киева зажгли огни на главной елке. Сразу же вспыхнул мини-пожар

Возгорание произошло после использования пиротехнических огней.

Вечером в субботу, 19 декабря, в столице Украины зажглись огни на главной новогодней елке, установленной на Софийской площади. Как сообщает телеканал "Киев" у себя в Facebook, огни зажгли через полчаса от заявленного в 19:00 времени.

"Желаю всем нам счастья, оптимизма, сил и убежден – мы все преодолеем. С Днем святого Николая, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, всех поздравляю!", – обратился к праздничной толпе мэр города, Виталий Кличко на торжественном включении иллюминации.

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Со сцены на площади Кличко предупредил многотысячную толпу горожан, которые пришли на открытие елки, о том, что следует поберечь себя, в связи с пандемией: "Гуляйте и любуйтесь нашим новогодним городом, однако не забывайте об элементарных правилах безопасности".

Напомним, в этот день, 19 декабря, в стране вступили в силу новые карантинные ограничения. Однако собравшиеся у елки киевляне и гости столицы явно не соблюдали социальную дистанцию, а многие были без защитных масок.

"Главная елка в этом году – искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1500 игрушек – белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы", – сообщила пресс-служба киевского городского головы.

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Сразу после включения огней вспыхнул небольшой пожар, передает "Громадське". В частности, сгорела часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору: от нее повалил черный дым, который поднялся над площадью. Пожар удалось быстро ликвидировать с помощью порошкового огнетушителя.

Источник: glavred.info

Кроме того, сгорел большой красный праздничный бант, закрепленный на металлическом каркасе. Как видно на записи, бант догорел сам собой. В ДСНС уточнили, что возгорание произошло после зажжения пиротехнических огней. Никто из присутствующих не пострадал.

Напомним, на днях Митрополит Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как церковь настояла, чтобы на главной елке в Киеве была звезда, а не шляпа.