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"Елочка, гори!" В центре Киева зажгли огни на главной елке. Сразу же вспыхнул мини-пожар

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софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная ель
Фото: glavred.info

Возгорание произошло после использования пиротехнических огней.

Вечером в субботу, 19 декабря, в столице Украины зажглись огни на главной новогодней елке, установленной на Софийской площади. Как сообщает телеканал "Киев" у себя в Facebook, огни зажгли через полчаса от заявленного в 19:00 времени.

"Желаю всем нам счастья, оптимизма, сил и убежден – мы все преодолеем. С Днем святого Николая, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, всех поздравляю!", – обратился к праздничной толпе мэр города, Виталий Кличко на торжественном включении иллюминации.

Со сцены на площади Кличко предупредил многотысячную толпу горожан, которые пришли на открытие елки, о том, что следует поберечь себя, в связи с пандемией: "Гуляйте и любуйтесь нашим новогодним городом, однако не забывайте об элементарных правилах безопасности".

Напомним, в этот день, 19 декабря, в стране вступили в силу новые карантинные ограничения. Однако собравшиеся у елки киевляне и гости столицы явно не соблюдали социальную дистанцию, а многие были без защитных масок.

"Главная елка в этом году – искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1500 игрушек – белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы", – сообщила пресс-служба киевского городского головы.

Сразу после включения огней вспыхнул небольшой пожар, передает "Громадське". В частности, сгорела часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору: от нее повалил черный дым, который поднялся над площадью. Пожар удалось быстро ликвидировать с помощью порошкового огнетушителя.

софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка
софийская, елка, огни, кличко, новогодняя, главная елка

Источник: glavred.info

Кроме того, сгорел большой красный праздничный бант, закрепленный на металлическом каркасе. Как видно на записи, бант догорел сам собой. В ДСНС уточнили, что возгорание произошло после зажжения пиротехнических огней. Никто из присутствующих не пострадал.

Напомним, на днях Митрополит Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как церковь настояла, чтобы на главной елке в Киеве была звезда, а не шляпа. 