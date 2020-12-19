В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения

Запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита.

В субботу, 19 декабря, по всей территории Украины вступили в силу новые ограничения в рамках противокоронавирусного карантина. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита. Перечень новых ограничений опубликован на сайте правительства.

Новые карантинные запреты в Украине

Действие карантина в Украине продлено до конца зимы, то есть до 28 февраля 2021 года. В то же время с сегодняшнего дня дополнительно запрещено:

– проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

– проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

– прием посетителей в музеях, на выставках или в галереях, если в залах находится более одного человека на 10 кв. м;

– работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

– религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного лица на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают действовать без изменений:

В то же время вместе с новыми запретами на территории Украины продолжают работать и другие противоэпидемические меры. В частности, под запретом:

– пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

– самовольное оставление места изоляции или обсервации;

– проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти);

– работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

– перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

– проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

– размещение в заведениях питания более 4-х совершеннолетних лиц за одним столом и когда расстояние между столами менее 2 метра;

– работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты;

– пересечение границы иностранцам без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);

– деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

– посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

– посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

– проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечение онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медицинской помощи и иной неотложной медпомощи);

– работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 кв. м;

– посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

– пересечение КПВВ на временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма иностранцами без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);

– посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (люди преклонного возраста, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Особенности работы кафе и ресторанов:

В декабре текущего года, январе 2021-го кафе и рестораны в Украине будут работать по такому графику:

– от 19 декабря до 30 декабря – будут работать с 07:00 до 23:00 (крайний чек должен быть до 22:00), а с 23:00 до 07:00 разрешается только доставка и заказ на вынос;

– новогодняя ночь – 1 января разрешена работа с 07:00 и до 01:00 следующего дня, 1 января 2021 года;

– с 1 по 7 января – будут работать с 07:00 до 23:00 (крайний чек должен быть до 22:00), а с 23:00 до 07:00 разрешается только доставка и заказ на вынос;

– с 8 по 24 января – работа заведений питания полностью запрещена. Разрешается только доставка и заказ на вынос.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.В Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля.