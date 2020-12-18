Защищали традиции. В ПЦУ объяснили, почему были против шляпы на главной елке страны

По словам митрополита Епифания, церковь отреагировала тогда, "когда в обществе назрели споры".

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний говорит, что церковь защищала традиции, когда стала настаивать на том, чтобы на главной елке в Киеве была звезда, а не шляпа. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ", — сказал Епифаний.

По словам Епифания, церковь отреагировала тогда, "когда в обществе назрели споры". ПЦУ считает, что необходимо придерживаться традиций, а если кто-то хочет изменить эти традиции, то нужно проводить обсуждения.

Он выразил удовлетворение тем, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили".

Напомним, в декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов.

4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА. На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку Украины в этом году откроют 19 декабря.

Дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Какое отношение к религии в принципе имеет праздничное дерево, выяснял Фокус. В Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.

Игорь Добруцкий, директор компании FоlkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, рассказал, что на них оказывали давление в соцсетях из-за шляпы, которая какое-то время провисела на вершине новогоднего дерева. По словам Добруцкого, он жалеет, что пришлось снять эту шляпу.