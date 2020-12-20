Епифаний рассказал, как пройдет празднование Рождества в условиях пандемии

Предстоятель ПЦУ заявил, что церковь ответственно относится к карантинным ограничениям в стране.

В Украине на праздники не будут закрываться храмы из-за коронавируса, но церкви должны придерживаться карантинных ограничений. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, пишет Радио Свобода.

Митрополит отметил, что украинская власть принимает во внимание мнение членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно карантинных ограничений. Также Епифаний подчеркнул, что на Рождество Христово в украинских храмах не будет вводиться строгих ограничений.

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться карантинных ограничений, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно. Если мы будем в самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать", – заявил митрополит.

Кроме этого, он напомнил, что все же большая часть предстоящих праздников пройдет без введения локдауна.

"Часть времени будет проведена без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же он (локдаун – ред.) будет введен, то я считаю, что его нужно соблюдать разумно", – подытожил Епифаний.

Напомним, что с 8 по 24 января Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун. Решение о введении жесткого карантина принято на заседании Кабмина 9 декабря. Усиленные карантинные ограничения назвали "зимними каникулами ради безопасности".