Статистика коронавируса в Украине на 21 декабря: 6545 новых случаев
Проведено всего 22 тысячи ПЦР-тестирований за сутки.
За сутки 20 декабря зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 292 ребенка и 236 медработников.
Попали в больницы 1 766 человек, умерли – 80, выздоровели – 5 106. Проведено 26 839 тестирований (в том числе методом ПЦР – 22 149, методом ИФА – 4 690).
За все время пандемии в Украине заболели 970 993 человека, выздоровели – 586 268 человек, умерли – 16 665, проведено ПЦР-тестов – 5 303 103.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 101 123 случая (из них 673 за минувшие сутки);
- Винницкая область — 21 035 (79);
- Волынская область — 30 773 (316);
- Днепропетровская область — 53 155 (598);
- Донецкая область — 32 513 (258);
- Житомирская область — 36 774 (373);
- Закарпатская область — 27 195 (97);
- Запорожская область — 47 789 (570);
- Ивано-Франковская область — 42 026 (88);
- Киевская область — 53 463 (456);
- Кировоградская область — 7 817 (32);
- Луганская область — 8 900 (141);
- Львовская область — 56 953 (190);
- Николаевская область — 27 017 (386);
- Одесская область — 64 589 (651);
- Полтавская область — 31 961 (384);
- Ровенская область — 38 656 (120);
- Сумская область — 38 170 (176);
- Тернопольская область — 32 498 (106);
- Харьковская область — 65 414 (102);
- Херсонская область — 15 814 (161);
- Хмельницкая область — 36 814 (59);
- Черкасская область — 34 945 (214);
- Черновицкая область — 38 363 (211);
- Черниговская область — 27 236 (104).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 19 декабря было проведено 32 234 ПЦР-тестов, из них положительных было 34%. В лабораториях оставались наобработанными 3 794 теста.