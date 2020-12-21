Статистика коронавируса в Украине на 21 декабря: 6545 новых случаев

Проведено всего 22 тысячи ПЦР-тестирований за сутки.

За сутки 20 декабря зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Попали в больницы 1 766 человек, умерли – 80, выздоровели – 5 106. Проведено 26 839 тестирований (в том числе методом ПЦР – 22 149, методом ИФА – 4 690).

[ + – ] Источник: данные Минздрава, расчеты Фокуса

За все время пандемии в Украине заболели 970 993 человека, выздоровели – 586 268 человек, умерли – 16 665, проведено ПЦР-тестов – 5 303 103.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 101 123 случая (из них 673 за минувшие сутки);

Винницкая область — 21 035 (79);

Волынская область — 30 773 (316);

Днепропетровская область — 53 155 (598);

Донецкая область — 32 513 (258);

Житомирская область — 36 774 (373);

Закарпатская область — 27 195 (97);

Запорожская область — 47 789 (570);

Ивано-Франковская область — 42 026 (88);

Киевская область — 53 463 (456);

Кировоградская область — 7 817 (32);

Луганская область — 8 900 (141);

Львовская область — 56 953 (190);

Николаевская область — 27 017 (386);

Одесская область — 64 589 (651);

Полтавская область — 31 961 (384);

Ровенская область — 38 656 (120);

Сумская область — 38 170 (176);

Тернопольская область — 32 498 (106);

Харьковская область — 65 414 (102);

Херсонская область — 15 814 (161);

Хмельницкая область — 36 814 (59);

Черкасская область — 34 945 (214);

Черновицкая область — 38 363 (211);

Черниговская область — 27 236 (104).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 19 декабря было проведено 32 234 ПЦР-тестов, из них положительных было 34%. В лабораториях оставались наобработанными 3 794 теста.