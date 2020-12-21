Оккупанты ранили двух бойцов ВСУ в районе Горловки

Раненым оказана необходимая врачебная помощь, их состояние стабильное.

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции около Горловки, ранены двое бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н. п. Горловка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненым оказана необходимая врачебная помощь, их состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.

Отметим, 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем не только в гуманитарной сфере.