Путин о Донбассе: Будем наращивать поддержку не только по гуманитарной линии

Российский лидер обвинил украинскую власть в невыполнении Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря, заявил, что Российская Федерация будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем не только в гуманитарной сфере.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Российский лидер обвинил украинскую власть в невыполнение договоренностей, достигнутых в ходе саммита "нормандской четверки" в Париже в прошлом году, а также в нежелании выполнять Минские соглашения.

"Мы когда встречались в Париже, то договорились. Но ничего не разблокировано, ничего не сделано в плане политического урегулирования. В Киеве говорят, что они не собираются Минские соглашения выполнять. А они подтверждены резолюцией Собвеза ООН, то есть приобрели силу международного закона. Так, в одностороннем порядке, ничего им пересмотреть не удастся", – сказал Путин.

Он добавил, что украинскому руководству якобы не хватает мужества изменить ситуацию.

"Украинские власти приходили с лозунгом объединения страны. Но ничего не получается. Они, когда приходят, опираются на большинство избирателей. А когда попадают во власть, то начинают колебаться, оглядываться на националистические силы. Не хватает им мужества. Так происходит и сейчас", – сказал Путин

Свою позицию по Донбассу он сформулировал следующим образом: "Урегулирование будет. Вопрос: когда? Это зависит во многом от украинской власти. А Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс. Мы будем наращивать поддержку не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества".

Напомним, 7 декабря президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе. Лидеры выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также отсутствием решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже.