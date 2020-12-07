Путин обсудил с Меркель по телефону перемирие на Донбассе

Лидеры двух стран "озабочены" отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе. Лидеры двух стран провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны "с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе".

При этом лидеры озабочены отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также отсутствием решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже.

"Подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель и Путин поговорили о вакцине против коронавируса, а также о ситуации в Нагорном Карабахе.

Отметим, недавно во время дискуссии в ООН представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что война на Донбассе является не "внутренним конфликтом Украины", а "политическим конфликтом между РФ и Украиной".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что на оккупированном Донбассе находится около трех тысяч кадровых российских военных.