Представитель РФ в ООН: "На Донбассе - политический конфликт между РФ и Украиной"

Дипломат сказал, что альтернативой мирному диалогу по ситуации на Донбассе являются военные действия.

Во время дискуссии в ООН, которая состоялась накануне, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что война на Донбассе является не "внутренним конфликтом Украины", а "политическим конфликтом между РФ и Украиной". Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

"В. Небензя заявил о "конфликте на Донбассе" следующее: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине, это — политический конфликт между РФ и Украиной")", — информируют в украинской делегации.

Также представитель РФ предложил провести на оккупированной территории Донбасса "референдум касательно статуса этих территорий с соблюдением всех международных требований".

"РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдореферендума, в ходе которого должна быть "…определена воля народа Донбасса"; в дополнение — квалифицировать этот процесс как "…истинное выполнения Минских соглашений", — считают в украинской делегации.

Небензя сказал, что Нормандский саммит (в котором участвуют Украина, Россия, Германия и Франция) не должен заменять "Минский формат" и подчеркнул, что "встреч в нормандском формате, возможно, больше не будет".

А информагентство ТАСС сообщило, что представитель РФ в ООН назвал единственной альтернативой "мирного диалога" по ситуации на Донбассе "войну".

"Я и дальше буду активно продвигать идею диалога по ситуации в Украине. Потому что альтернатива этому только одна. Я даже не хочу произносить это, но вынужден: эта альтернатива — это война", — сказал Небензя.

В украинской делегации в ТКГ считают, что Украине за последнее время удалось расширить и усилить международную коалицию в свою поддержку, а в РФ перешли к диалогу со своими прокси-силами.

Украинские переговорщики настаивают на необходимости проведения до конца года новой встречи в Нормандском формате.

Отметим, Зеленский в октябрьском интервью изданию Politico заявил, что необходимо сохранить диалог с Путиным. Вскоре и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский формат является единственным действенным механизмом, поскольку там можно разговаривать напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным.

Недавно украинская сторона разработала "План совместных шагов", предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО. В Кремле считают, что предложения Украины по проведению выборов на оккупированном Донбассе противоречат Минским договоренностям.

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент.