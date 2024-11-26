Российский дезертир раскрыл военные тайны охраны ядерной базы в РФ

Офицер российской армии, сбежавший из РФ, рассказал, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года база ядерного оружия, на которой он служил, была приведена в полную боевую готовность.

Бывший офицер российской армии, который служил на военной базе, где находится ядерное оружие, рассказал о работе на секретом объекте и о том, как в день полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, вся военная база была приведена в боевую готовность. Об этом пишет ВВС.

Российский военный называет себя Антоном. С журналистами он согласился пообщаться в секретном месте за пределами РФ. Антон был офицером на сверхсекретном объекте по производству ядерного оружия в России. Он показал журналистам документы, подтверждающие его часть, звание и базу.

Журналисты BBC отмечают, что не могут провести независимую проверку всех описанных им событий, хотя они и перекликаются с заявлениями России того времени.

Антон рассказал, что через три дня после ввода войск на территорию Украины Владимир Путин объявил, что российские силы ядерного сдерживания переведены на "особый режим боевой службы".

Ядерное оружие России Фото: ТАСС

Антон говорит, что боевая готовность была объявлена ​​в первый день войны, и утверждает, что его подразделение было "заперто внутри базы".

"До этого у нас были только учения. Но в день начала войны оружие было полностью готово. Мы были готовы вывести силы в море и в воздух и, теоретически, нанести ядерный удар", — говорит бывший офицер российских ядерных сил.

Он отмечает, что все новости на военной базе они могли получать только благодаря телевидению и толком не понимали, что происходит.

"Я толком не понимал, что все это значит. Я автоматически выполнял свои обязанности. Мы не воевали, мы просто охраняли ядерное оружие", — Антон добавил, что режим повышенной готовности был отменен через две-три недели.

Показания Антона дают представление о секретной внутренней работе ядерных сил в России. Военнослужащие крайне редко общаются с журналистами.

"Там очень строгий отбор. Все — профессиональные солдаты, призывников нет. Всех постоянно проверяют и проверяют на детекторе лжи. Зарплата гораздо выше, а на войну войска не отправляют. Они там, чтобы либо отразить, либо нанести ядерный удар", — объясняет он.

Бывший офицер российской армии говорит, что жизнь на военной базе была под строгим контролем.

Ядерное оружие России Фото: militarytimes.com

"В мои обязанности входило следить за тем, чтобы подчиненные мне солдаты не брали телефоны на ядерную базу. Это закрытое общество, там нет чужих. Если вы хотите, чтобы родители приехали, вам нужно подать заявку в Службу безопасности ФСБ за три месяца", — объясняет он.

Солдаты, охраняющие ядерную базу, проходят специальную подготовку.

Антон входил в состав подразделения безопасности базы — сил быстрого реагирования, охранявших ядерное оружие.

"У нас были постоянные тренировочные упражнения. Время нашей реакции составляло две минуты", — говорит он с ноткой гордости.

По данным Федерации американских ученых, у России имеется около 4380 действующих ядерных боеголовок, но только 1700 из них "развернуты" или готовы к использованию. Все государства-члены НАТО в совокупности обладают аналогичным числом.

Также есть опасения, что Путин может решить развернуть "нестратегическое", часто называемое тактическим, ядерное оружие. Это меньшие ракеты, которые обычно не вызывают широкомасштабных радиоактивных осадков.

Только на прошлой неделе Путин ратифицировал изменения в ядерной доктрине — официальные правила, определяющие, как и когда Россия может запускать ядерное оружие.

В новой доктрине говорится, что Россия может осуществить запуск, если подвергнется "массированному нападению" обычных ракет со стороны неядерного государства, но "при участии или поддержке ядерного государства".

Полностью ли функционален ядерный арсенал России

Некоторые западные эксперты предполагают, что большая часть вооружения страны сохранилась с советских времен и может даже оказаться неработоспособной.

Бывший офицер ядерных сил отверг это мнение как "крайне упрощенную точку зрения так называемых экспертов".

"Возможно, в некоторых районах есть устаревшие виды оружия, но страна обладает огромным ядерным арсеналом, огромным количеством боеголовок, включая постоянное боевое патрулирование на суше, на море и в воздухе", — заявил Антон.

Ядерное оружие РФ на параде Фото: pinterest.com

Ядерное оружие России полностью работоспособно и готово, утверждал он.

"Работа по поддержанию ядерного оружия ведется постоянно, она не прекращается ни на минуту", — заявил Антон.

По его словам, вскоре после начала полномасштабной войны ему был отдан, по его словам, "преступный приказ" — проводить лекции со своими солдатами, используя весьма конкретные письменные инструкции.

"Они сказали, что украинские мирные жители — это комбатанты и их следует уничтожить! Для меня это была красная черта — это военное преступление. Я сказал, что не буду распространять эту пропаганду!" — заявил он.

Старшие офицеры вынесли Антону выговор, переведя его в обычную штурмовую бригаду в другой части страны. Ему сказали, что его отправят на войну.

Эти подразделения часто отправляются в бой в качестве "первой волны", и ряд российских дезертиров рассказали BBC, что "возмутителей спокойствия", выступающих против войны, использовали в качестве "пушечного мяса".

Перед отправкой на фронт Антон подписал заявление об отказе от участия в войне и на него было заведено уголовное дело. Он показал журналистам документы, подтверждающие его перевод в штурмовую бригаду и детали уголовного дела.

Затем он решил бежать из страны с помощью волонтерской организации для дезертиров.

"Если бы я сбежал с базы ядерных войск, то местное управление ФСБ отреагировало бы решительно, и я, вероятно, не смог бы покинуть страну", — сказал он.

Однако он считает, что из-за перевода его в обычную штурмовую бригаду система допуска к секретной информации высшего уровня дала сбой.

Волонтерская организация "Идите лесом", помогающая российским дезертирам, сообщила журналистам BBC, что число дезертиров из российской армии, обращающихся за помощью, возросло до 350 в месяц.

Риски для тех, кто бежит, также растут. По крайней мере один дезертир был убит после побега за границу, и было несколько случаев, когда мужчин насильно возвращали в Россию и отдавали под суд.

Хотя Антон покинул Россию, он говорит, что спецслужбы все еще ищут его там: "Я принимаю меры предосторожности здесь, работаю неофициально и не появляюсь ни в каких официальных системах".

Он говорит, что перестал общаться со своими друзьями на ядерной базе, потому что мог подвергнуть их опасности: "Им придется пройти проверку на детекторе лжи, а любой контакт со мной может привести к уголовному делу".

Но он не питает никаких иллюзий относительно того, какому риску он сам подвергает себя, помогая другим солдатам бежать. "Я понимаю, что чем больше я это делаю, тем выше вероятность, что они попытаются меня убить", — резюмировал он.

Напомним, ранее охранник дачи Владимира Путина в оккупированном Крыму, который уехал в Эквадор, рассказал о секретности, которая сопровождала его работу.