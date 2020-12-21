Украина незначительно улучшила свои показатели в рейтинге Индекса свободы человека

За год страна поднялась на 4 позиции в рейтинге.

Рейтинг составляется на основе 12 показателей. В результате страна получает от 0 до 10 баллов, где 10 – это наибольший уровень свободы, сообщается на сайте исследования.

В этом году Украина оказалась на 110 месте, с индексом 6,83. Наша страна оказалась рядом с Индией и Кот-д’Ивуаром, которые занимают 109 и 111 место соответственно.

Отмечается, что Украина в трех категориях имеет такие баллы:

Личная свобода – 6,83;

Экономическая свобода – 6,06;

Уровень человеческой свободы – 6,45.

Пятерка лидеров выглядит так:

Новая Зеландия – 9,21 Швейцария – 9,20 Гонконг – 8,53 (выше показатели экономической свободы, поэтому 3 место) Дания – 9,35 Австралия – 9,12

В исследовании принимают участие 163 страны.

Основными критериями в рейтинге являются: безопасность и защищенность, свобода передвижения, свобода вероисповедания, развитие гражданского общества, свобода слова и передачи информации, идентичность и отношения, размер органов госуправления, правовая система и права собственности, доступ к устойчивой валюте, свобода торговли на международном уровне, регулирование кредитования, работы и бизнеса.

Напомним, ранее Украина улучшила свои позиции в Индексе человеческого развития.

Ранее сообщалось, что Украина в рейтинге самых счастливых стран занимает место в девятом десятке.