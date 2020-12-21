Украина незначительно улучшила свои показатели в рейтинге Индекса свободы человека
За год страна поднялась на 4 позиции в рейтинге.
Рейтинг составляется на основе 12 показателей. В результате страна получает от 0 до 10 баллов, где 10 – это наибольший уровень свободы, сообщается на сайте исследования.
В этом году Украина оказалась на 110 месте, с индексом 6,83. Наша страна оказалась рядом с Индией и Кот-д’Ивуаром, которые занимают 109 и 111 место соответственно.
Отмечается, что Украина в трех категориях имеет такие баллы:
- Личная свобода – 6,83;
- Экономическая свобода – 6,06;
- Уровень человеческой свободы – 6,45.
Пятерка лидеров выглядит так:
- Новая Зеландия – 9,21
- Швейцария – 9,20
- Гонконг – 8,53 (выше показатели экономической свободы, поэтому 3 место)
- Дания – 9,35
- Австралия – 9,12
В исследовании принимают участие 163 страны.
Основными критериями в рейтинге являются: безопасность и защищенность, свобода передвижения, свобода вероисповедания, развитие гражданского общества, свобода слова и передачи информации, идентичность и отношения, размер органов госуправления, правовая система и права собственности, доступ к устойчивой валюте, свобода торговли на международном уровне, регулирование кредитования, работы и бизнеса.
Напомним, ранее Украина улучшила свои позиции в Индексе человеческого развития.
Ранее сообщалось, что Украина в рейтинге самых счастливых стран занимает место в девятом десятке.