Зеленский стал одновременно политиком и неудачником года, – опрос

Второе место в обоих рейтингах занял пятый президент Петр Порошенко.

Украинцы назвали президента Украины Владимира Зеленского "неудачником года". Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время украинцы назвали Зеленского и политиком года.

"Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему Президенту Зеленскому, но даже его назвали политиком года только 15%. Других политиков вспоминают еще меньше — второе место занимает Порошенко, которого считают политиком года 9%. Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг "Неудачник года" — действующего президента считают неудачником года 28%, Порошенко — 14%, остальные вспоминают менее 5%. Напомним, в прошлом Зеленского политиком года считали 46% украинцев", – говорится в опросе.

На третьем месте в рейтинге политиков или неудачников года – председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За життя" Виктор Медведчук (6,9% и 2,5% соответственно); на четвертом — лидер этой же партии Юрий Бойко (5,4% и 1,3%). На пятом месте-лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (5,4% и 2,3%).

Исследование проводил Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face. Было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Напомним, согласно результатам соцопроса от группы "Рейтинг", проведенного с 12 по 14 декабря, больше половины украинцев — 51% — считают "прекращение обстрелов на Донбассе" одним из основных достижений 2020 года. 43% назвали одним из таких достижений "строительство дорог".